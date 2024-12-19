Армия освободила два населенных пункта в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Зеленовки и Нового Комара в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве обороны.

Населенные пункты перешли под контроль ВС России в результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».

Бойцы также нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины возле Богатыря, Великой Новоселки, Зеленого Поля и Времевки. Кроме того, им удалось отразить одну контратаку противника.

Взятие Зеленовки в Покровском районе ДНР дает российской армии возможность выйти на окружение Курахово. В освобожденном селе Новый Комар расположен крупный командный и логистический пункт украинских войск.

Российские военные 18 декабря взяли под свой контроль населенные пункты Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике.