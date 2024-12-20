Минобороны: ВС России освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР

Российские бойцы освободили населенные пункты Успеновка и Новопустынка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новопустынка Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» ранее освободили населенные пункты Пушкино и Старые Терны в ДНР.

В освобождении Успеновки отличились военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск. Всего за неделю бойцы группировки также взяли под контроль Анновку, Веселый Гай, Елизаветовку и Трудовое и ДНР.

В течение недели на линии боевого соприкосновения в российский плен сдались 59 украинских военнослужащих.

Утром 20 декабря ВКС России в ходе массированного удара по Киеву поразили проектирующее ракеты «Ольха» и «Нептун» конструкторское бюро «Луч», пункт управления СБУ и позиции ЗРК Patriot.