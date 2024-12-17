Российские войска освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Армия России возле Звановки, Северска, Успеновки, Стопочки, Островского и Курахова в ДНР нанесла поражения формированиям шести бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны.

Украинские войска потеряли до 330 человек, четыре боевые бронированные машины «Казак», два бронетранспортера, среди которых Stryker и М113 американского производства, три автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, орудия М119, созданные в США, а также L-119, произведенные в Великобритании. Кроме того, ВС России уничтожили склад с боеприпасами и станцию РЭБ.

В понедельник, 16 декабря, российские военные освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике.