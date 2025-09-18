Власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию еще 18 населенных пунктов. При этом командование ВСУ заявляет, что угрозы стремительного продвижения российских войск в регионе нет. Что же напугало областные власти и что действительно происходит на этом направлении — в материале 360.ru.

Паника на Украине и оправдания Генштаба ВСУ Власти Синельниковского района Днепропетровской области призвали местных жителей покинуть дома «как можно быстрее». По информации украинских СМИ, от поселка Покровского до линии фронта — всего 20 километров, и российская армия продолжает наступать на этом направлении. Эвакуацию объявили в населенных пунктах: Покровское, Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское и Черненково. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Генштаб ВСУ в том, что тот не дает общей картины продвижения российских войск на Днепропетровском направлении. Командование опровергло заявление нардепа: в ВСУ не увидели угрозы стремительного продвижения ВС России.

Украинские военкоры не дремлют Однако в украинских пабликах рисуют не столь радужную картину. Военкоры фиксируют ежедневное продвижение российских частей, а также выделяют два основных участка боевых столкновений. Первый и главный, по мнению украинских СМИ, расположен по линии сел Новоселовка, Сосновка, Березовое и Новониколаевка. Общая протяженность фронта на этом участке составляет около 16 километров, а глубина клина — примерно 10 километров. На смежном участке фронта в Запорожской области российская армия контролирует около 25 километров.

Второй участок боевых действий расположен на линии деревень Ивановка и Филия, он составляет около пяти километров. По мнению украинских СМИ, российские войска двигаются на запад вдоль трассы Донецк — Запорожье с целью выйти в тыл группировки ВСУ на этом участке фронта. «Выход российских войск к Запорожью и Днепру — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы ВСУ, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта, даже без непосредственного захвата, фактически остановит свою работу, парализованный дронами — что резко снизит экономический и военный потенциал Украины», — отметили авторы публикации.

Ситуация в Днепропетровской области с российской позиции В начале сентября российские войска нанесли масштабные удары «Геранями» по целям в Днепропетровске. Во время налета зафиксировали порядка 20 ударных беспилотников. После масштабного удара в городе ввели режим химической угрозы, военные поразили оборонные предприятия, от удара пострадали мощности по изготовлению ракет и реактивного топлива. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской области. В районе населенных пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка российская армия уничтожила три механизированных, одну штурмовую бригаду ВСУ и три бригады теробороны.

Расчеты реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» 13 сентября уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ в районе села Калиновское в Днепропетровской области. Расчет РСЗО «Торнадо» ликвидировал замаскированный пункт временной дислокации с живой силой ВСУ на дальности свыше 100 километров. Также по живой силе работали подразделения операторов дронов. «Группировка „Восток“ расширяет плацдарм на территории противника и создает предпосылки для захода на Гуляйполе (важный логистический узел) с севера, в обход основных линий обороны ВСУ. Если этот город взять, под угрозой окажется Орехов — главный украинский укрепрайон в Запорожской области», — сообщил военкор Александр Коц. В ночь на 17 сентября российские войска нанесли удар по железнодорожной структуре. Из-за повреждений пришлось реорганизовывать маршруты между Запорожьем, Львовом и Черновцами; Львовом и Днепром; Херсоном, Львовом и Краматорском. Поезд на Хельм объехал Киев, в Польше для них пытаются организовать автобусы, сообщили украинские паблики.

Всю неделю от российских властей поступает информация об улучшении позиции войск ВС РФ на Днепропетровском направлении. «На этой неделе мы увидели ряд освобожденных населенных пунктов, увидели, что ребята уже обустраиваются на Днепропетровском направлении. Группировка войск „Восток“ освободила полностью юг республики, теперь они улучшают позиции, создают зоны безопасности на территории Днепропетровской области, освобождая там населенные пункты», — рассказал глава ДНР Денис Пушилин. В Днепропетровской области российские войска заняли уже 14 населенных пунктов, два из них — за последние два дня.