После ночных ударов в Днепропетровске ввели режим химической опасности. В регионе заметили километровые столбы огня — особые объекты уничтожили.

В ночь на 5 сентября российские войска нанесли масштабные удары «Геранями» по целям в Днепропетровске. Как отметили украинские СМИ, во время налета зафиксировали порядка 20 ударных беспилотников. Попытки средств ПВО перехватить дроны не увенчались успехом.

После масштабного удара в Днепропетровске ввели режим химической угрозы. Как отметил лидер николаевского подполья Сергей Лебедев, в городе поразили оборонные предприятия — в частности, вероятно, пострадали мощности по изготовлению ракет и реактивного топлива. Власти попросили жителей не открывать окна.

Данные о сильных пожарах на пораженных объектах подтвердили и украинские журналисты. В местных Telegram-каналах опубликовали много фото и видео с огнем и дымом.

До этого Лебедев заявил, что Великобритания ввозила на Украину через Одессу боеприпасы с обедненным ураном. Радиоактивный фон в регионе начинает колебаться, когда в город возят грузы.

Военные эксперты много раз указывали, что Россия захочет установить контроль над Одессой и Николаевом. Эти города обладают критически важной значимостью.