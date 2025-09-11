Российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Село находится в нескольких километрах от западной границы ДНР.
Кроме того, российские военные нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны. Противник на этом участке фронта за сутки потерял более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ровно неделю назад Минобороны сообщило, что территорию ДНР в зоне ответственности «Востока» полностью освободили.
Командир батальона спецназа «Ахмат» отмечал, что под контролем ВСУ осталось примерно четыре квадратных километра территории ЛНР.