Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится в нескольких километрах от западной границы ДНР.

Кроме того, российские военные нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде территориальной обороны. Противник на этом участке фронта за сутки потерял более 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ровно неделю назад Минобороны сообщило, что территорию ДНР в зоне ответственности «Востока» полностью освободили.

Командир батальона спецназа «Ахмат» отмечал, что под контролем ВСУ осталось примерно четыре квадратных километра территории ЛНР.