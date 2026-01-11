Сильнейшая атака ВСУ на Воронеж с начала СВО: что известно к этому часу

В ночь с 10 на 11 января Воронежская область подверглась сильнейшему с начала спецоперации удару со стороны Вооруженных сил Украины. Не обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Что известно к этому часу — в материале 360.ru.

Атака ВСУ на Воронежскую область 10–11 января

Вечером 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале об опасности атаки БПЛА в регионе.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он в 17:51.

В 18:38 чиновник предупредил об угрозе удара украинских дронов в Нововоронеже, Борисоглебске и Бурурлиновском районе. Там сработали системы оповещения. Жителей призвали отойти от окон и обратиться по телефону 112 в случае обнаружения БПЛА.

Тревогу в Воронеже объявили в 19:21. Затем сирены включили в Лискинском районе.

«Дежурными силами ПВО над Воронежем и рядом районов области обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор в 20:56.

К 22:56 10 января силы ПВО сбили около 10 украинских беспилотников. Около 00:00 появилась информация об уничтожении 17 БПЛА.