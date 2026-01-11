Сильнейшая атака ВСУ на Воронеж с начала СВО: что известно к этому часу
В ночь с 10 на 11 января Воронежская область подверглась сильнейшему с начала спецоперации удару со стороны Вооруженных сил Украины. Не обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Что известно к этому часу — в материале 360.ru.
Атака ВСУ на Воронежскую область 10–11 января
Вечером 11 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале об опасности атаки БПЛА в регионе.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он в 17:51.
В 18:38 чиновник предупредил об угрозе удара украинских дронов в Нововоронеже, Борисоглебске и Бурурлиновском районе. Там сработали системы оповещения. Жителей призвали отойти от окон и обратиться по телефону 112 в случае обнаружения БПЛА.
Тревогу в Воронеже объявили в 19:21. Затем сирены включили в Лискинском районе.
«Дежурными силами ПВО над Воронежем и рядом районов области обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор в 20:56.
К 22:56 10 января силы ПВО сбили около 10 украинских беспилотников. Около 00:00 появилась информация об уничтожении 17 БПЛА.
Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
Александр Гусев
Гусев объявил отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области в 3:09.
Повреждения в результате атаки на Воронежскую область
При падении обломков украинских БПЛА повреждения получили три многоквартирных и один строящийся дом. В одном из зданий произошел пожар, его оперативно потушили. По состоянию на 22:56 пострадал минимум один автомобиль.
В 00:03 губернатор написал о повреждении окон и фасадов в семи многоквартирных домах, в двух из которых случились возгорания.
Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.
Александр Гусев
Утром 11 января глава региона заявил, что ВСУ повредили более 10 домов, столько же частных домов, гимназию и несколько административных зданий. На местах работают сотрудники мэрии и оперативных служб.
«Нет сомнения, что восстановление будет проведено в максимально возможные сроки. Прошу воронежцев: при получении сигналов о начале атаки БПЛА и особенно — о непосредственной угрозе будьте максимально внимательны, держитесь дальше от окон. Враг бьет именно по гражданским. Берегите себя», — призвал Гусев.
Он также напомнил о запрете публиковать в Сети фото- и видеоматериалы с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности.
«Приближаться к обломкам БПЛА категорически недопустимо! Обнаружив фрагменты беспилотников, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112», — подчеркнул губернатор.
Жертвы и пострадавшие
Вечером 10 января Гусов сообщил о двух пострадавших: мужчина получил осколочные ранения, женщина — травму головы.
Позже количество пострадавших выросло до четырех человек.
«У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — сообщил глава региона.
Ночью в реанимации одна из пострадавших скончалась.
К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми.
Александр Гусев
Лично от себя и правительства Гусев выразил соболезнования родным и близким погибшей. В больнице после операции осталась пострадавшая с ранением брюшной полости, еще двоих отправили на амбулаторное лечение.
Губернатор назвала атаку одной из самых сильных с начала специальной операции — враг выбрал максимальное число гражданских объектов.
«А возмездие, уверен, будет неотвратимым», — подчеркнул глава Воронежской области.