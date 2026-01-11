Жительница Воронежа умерла в больнице после атаки ВСУ

В Воронеже погибла молодая женщина, пострадавшая в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов», — написал он.

Медики успели провести операцию, но травмы оказались слишком тяжелыми. Гусев от себя лично и от правительства Воронежской области выразил соболезнования родным и близким жертвы вражеской атаки.

В больнице остается одна женщина, получившая ранение брюшной полости. Еще двоих пострадавших после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

ВСУ ударили по Воронежской области в ночь на 11 января. БПЛА повредили минимум семь многоэтажек, в двух из них начался пожар. Возгорания оперативно ликвидировали.