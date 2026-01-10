«Такого давно не было». Жители сообщили о десятках взрывов над Воронежем

Более 20 взрывов прогремело над Воронежем

По сообщениям очевидцев, системы противовоздушной обороны ведут интенсивную работу по уничтожению воздушных целей. В небе над городом зафиксированы многочисленные вспышки, в одном из районов поднялся столб дыма.

Жители Воронежа рассказали, что канонада в небе не стихает уже более часа.

«Что-то такого давно не было», — отметил один из комментаторов из Воронежа в городском чате.

Горожане также отмечают характерный гул двигателей БПЛА, за которым следуют звуки работы ПВО и отдаленные глухие взрывы в городской черте.

Официальная информация о характере повреждений на земле и возможных пострадавших пока не поступала.

Военкор Юрий Котенок утверждает, что на Воронеж идет массированная атака беспилотников. По его мнению, это — наиболее мощный налет с самого начала СВО. Дроны ВСУ подавляют, предположительно, даже вертолеты.

Ранее мирный житель пострадал при детонации дрона в Белгородской области.