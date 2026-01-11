Число пострадавших при налете дронов в Воронеже выросло

Медики госпитализировали двух женщин с серьезными травмами: у одной зафиксировано проникающее ранение брюшной полости, у другой — черепно-мозговая травма.

Еще двое жителей, мужчина и женщина, получили легкие порезы осколками. При этом их также пришлось доставить в больницу, как следует из заявления Гусева.

Губернатор уточнил и масштаб разрушений после налета украинских дронов. Беспилотники повредили семь многоэтажных домов. В двух из них начался пожар, возгорания удалось оперативно ликвидировать.

Ущерб получили и шесть жилых домов в частном секторе. Осколки беспилотников повредили два автомобиля, сигналы воздушной тревоги все еще звучат по всей территории Воронежской области. Всего ПВО перехватили пока 17 дронов ВСУ.