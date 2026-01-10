Два человека пострадали из-за налета дронов ВСУ в Воронеже

Дроны ВСУ ранили двух человек в Воронеже, ПВО подавили 10 БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили уже 10 беспилотников ВСУ над Воронежем. О деталях налета украинских дронов рассказал в телеграм-канале глава Воронежской области Александр Гусев.

Речь идет, как уточнил губернатор, о массированном ударе БПЛА ВСУ. Пока известно о двоих раненых, пострадали мирные жители. Мужчине медики диагностировали осколочные ранения. Женщина получила травму головы.

Кроме того, добавил Гусев, обломки сбитых дронов повредили фасады и окна трех жилых многоэтажек. В еще одной квартире начался пожар, его удалось оперативно локализовать. Зафиксировано повреждение как минимум одного легкового автомобиля.

Губернатор обратился к жителям с призывом соблюдать меры безопасности. Он напомнил, что приближаться к упавшим беспилотникам запрещено. Нельзя также снимать и выкладывать в сеть кадры работы противовоздушных сил.

Режим опасности беспилотников действует по всей Воронежской области, добавил Гусев.

Ранее о громких звуках над Воронежем сообщили местные жители. В городе слышали не менее 30 взрывов.