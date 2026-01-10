Дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Воронеже

В Воронеже после налета БПЛА повреждены квартиры в многоэтажке и частный дом

Украина устроила массированный налет беспилотников на Воронеж вечером в субботу, 10 января. Один из дронов протаранил жилой многоэтажный дом, сообщил телеграм-канал Shot .

Эту информацию предоставили изданию местные жители. По их словам, детонация повредила как минимум пять квартир. За последние два часа над городом слышали более 30 взрывов.

Для атаки Украина использовал беспилотники типа «Лютый».

По сообщениям местных жителей, один из аппаратов, летевших на сверхнизкой высоте со стороны реки Воронеж, врезался в верхние этажи жилой многоэтажки в северной части левобережного района.

Другой беспилотник рухнул на частный дом.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники утверждает, что жилые дома в Воронеже атаковали как минимум два украинских беспилотника и повреждены две многоэтажки.

По версии Mash, Украина проводит массированную атаку беспилотниками по Воронежской области. Власти региона пока такую информацию не комментировали.

О взрывах над Воронежем ранее сообщили прессе местные жители.