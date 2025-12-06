МИД России: за три года экономика ЕС потеряла от санкций до 1,6 трлн евро

Антироссийские санкции обернулись для экономики стран Европы потерей до 1,6 триллиона евро с 2022 года. Об этом сообщили в документе МИД России для заседания Генассамблеи ООН.

В министерстве отметили, что коллективный Запад использует санкции как один из главных инструментов неоколониальной политики в попытках сохранить ускользающее доминирование.

За последние три года Россия постоянно испытывала беспрецедентное давление со стороны Запада, но ее экономика продолжает расти. При этом антироссийские санкции обернулись тяжелым уроном для их инициаторов.

Дипломаты подчеркнули, что принудительное изъятие суверенных активов Центробанка провоцирует риски для всех мировых стран, которые имеют средства на Западе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государства, которые пытаются ограничивать торговлю третьих стран, самих ждут огромные финансовые потери, писал RT. Также он отметил, что у Запада не получится управлять мировой экономикой с помощью санкций.