Зеленский вновь стал выпрашивать помощи Запада после ударов возмездия ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам на Западе за дополнительной военной помощью после ударов возмездия ВС России. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Главные цели этих ударов — снова энергетика. <…> Именно поэтому требуется дополнительное давление», — сказал глава киевского режима.

Зеленский отметил, что после массированного обстрела серьезные повреждения зафиксировали на объектах энергетики в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской, Львовской и Николаевской областях.

Украинский лидер потребовал от Европы предоставить дополнительные средства ПВО и усилить санкционное давление на Россию.

ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам и предприятиям ВПК на территории Украины. Для атаки использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», писали «Известия».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия российской армии ответом на атаку по мирному объекту в Грозном.