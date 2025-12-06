Повреждены ТЭС, парализован ж/д узел. Главное об ударе по Украине в ночь на 6 декабря

Фото: РИА «Новости»

В ночь на 6 декабря российские вооруженные силы нанесли масштабный комбинированный удар по территории Украины. Атака затронула более 10 областей, а ее основными целями стали ключевые объекты энергетической инфраструктуры и железнодорожные узлы, что привело к серьезным перебоям в снабжении и транспорте. Подробности — в материале 360.ru.

Каким оружием били по Украине

Удар был комбинированным. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», для него могли использовать стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Кроме того, в атаке задействовали гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники «Герань», добавил Telegram-канал WarGonzo.

Воздушную тревогу объявляли практически по всей территории Украины. ВС России удалось поразить важнейшие объекты.

В ВСУ заявили, что ночью и утром страну атаковали более 700 раз, в том числе 51 ракетой и 653 беспилотниками. Ракеты были воздушного, морского и наземного базирования — «Кинжалы», «Калибры» и «Искандеры». Украинская армия признала поражение в 29 локациях.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Основные пораженные объекты

Первоочередной целью была критическая инфраструктура. Наиболее значимыми результатами, судя по сводкам из различных источников, стали:

ДСНС України
Фото: ДСНС України

Последствия атак

Жителям Киева других городов страны пришлось провести ночь в укрытиях, в том числе спуститься на станции метро.

Массированные отключения электроэнергии создали проблемы в нескольких регионах. Повреждение железнодорожного узла в Фастове нарушило не только грузовое, но и пассажирское сообщение.

Когда киевским властям удастся восстановить поврежденные объекты, неизвестно. По информации «Укрэнерго», объем плановых отключений 6 декабря сильно увеличится.

