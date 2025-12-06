Повреждены ТЭС, парализован ж/д узел. Главное об ударе по Украине в ночь на 6 декабря

В ночь на 6 декабря российские вооруженные силы нанесли масштабный комбинированный удар по территории Украины. Атака затронула более 10 областей, а ее основными целями стали ключевые объекты энергетической инфраструктуры и железнодорожные узлы, что привело к серьезным перебоям в снабжении и транспорте. Подробности — в материале 360.ru.

Каким оружием били по Украине

Удар был комбинированным. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», для него могли использовать стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Кроме того, в атаке задействовали гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники «Герань», добавил Telegram-канал WarGonzo.

Воздушную тревогу объявляли практически по всей территории Украины. ВС России удалось поразить важнейшие объекты.

В ВСУ заявили, что ночью и утром страну атаковали более 700 раз, в том числе 51 ракетой и 653 беспилотниками. Ракеты были воздушного, морского и наземного базирования — «Кинжалы», «Калибры» и «Искандеры». Украинская армия признала поражение в 29 локациях.