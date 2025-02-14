Выборы будут, но без конкурентов? Зеленский отправил под санкции даже слабого Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел пожизненные санкции против трех предпринимателей, бывшего лидера страны Петра Порошенко и экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Формальная причина — угроза безопасности стране. Но в этом решении также увидели передел активов и устранение политических конкурентов перед новыми президентскими выборами. О том, что происходит в украинской политике — в материале 360.ru.

Под какие санкции попали Порошенко и Медведчук?

Пожизненные персональные санкции против Петра Порошенко, Виктора Медведчука, также предпринимателей Игоря Коломойского*, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Документ вступил в силу после подписания президентом страны Владимиром Зеленским.

Всех попавших в список лишили государственных наград, запретили распоряжаться собственным имуществом, вести торговлю, покидать территорию страны и выводить капиталы, а также пользоваться интернетом.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что санкции связаны с угрозой государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета страны, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц. В ведомстве напомнили, что Порошенко и Медведчук стали фигурантами дела о государственной измене, а Коломойский* проходит обвиняемым по делу о легализации незаконных средств и захвату чужого имущества. В СБУ добавили, что большинство из попавших под санкции лиц уже являются фигурантами уголовных дел.

За что политики и бизнесмены попали под санкции?

Петр Порошенко после ухода с поста президента Украины стал председателем оппозиционной партии «Европейская солидарность». За последние несколько лет против него завели десятки уголовных дел, в том числе о государственной измене из-за поставок угля из Донецкой и Луганской народных республик в 2014 и 2015 годах.

Вторым участником этого уголовного дела и также обвиняемым в государственной измене стал бывший депутат Верховной рады и действующий председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Фото: РИА «Новости»

В отличие от оставшегося на свободе Порошенко он почти полгода находился под домашним арестом, откуда сбежал в апреле 2022 года, но украинские силовики его быстро задержали. Перед этим разгромили созданную им партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и арестовали все его имущество. Сейчас Медведчук живет в России.

Предприниматель Игорь Коломойский* — бывший владелец «Приватбанка» и один из главных спонсоров Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 года.

Фото: РИА «Новости»

В сентябре 2023 года его арестовали по обвинению в мошенничестве, легализации незаконных средств и присвоении денег вкладчиков. С 2023 года Коломойский* находится под арестом. Геннадий Боголюбов — совладелец «Приватбанка» и бывший бизнес-партнер Коломойского*. В июле 2024 года он выехал с Украины, узнав о готовящемся против него уголовном деле.

По версии Государственного бюро расследований, предприниматель использовал чужой паспорт для пересечения границы. Боголюбов это отрицал. В ноябре прошлого года Печерский суд Киева заочно арестовал бизнесмена.

Фото: Global Look Press

Бизнесмен и бывший депутат Верховной рады Константин Жеваго не появлялся на Украине много лет. В 2015 году его заподозрили в растрате средств принадлежащего ему банка «Финансы и кредит». Спустя семь лет его задержали во Франции по запросу украинских властей, но Жеваго сначала вышел под залог, а после выиграл апелляцию в Верховном суде Франции, который окончательно запретил его экстрадицию. На этом Жеваго не остановился. В конце 2024 года он выиграл судебный процесс в Лондоне, доказав, что не имел отношения к хищению денег из принадлежащего ему банка.

Как связаны введение санкций и проведение выборов на Украине?

В начале февраля специальный представитель президента США по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил, что Киев обязан провести президентские и парламентские выборы до конца 2025 года. Он подчеркнул, что другие страны проводили голосование в условиях боевых действий.

Источники агентства Reuters заявили, что этот вопрос начали обсуждать в Белом доме при разработке плана по выходу из конфликта.

Фото: РИА «Новости»

Причиной стало заявление президента России Владимира Путина, который напомнил, что срок полномочий Зеленского уже истек, а это значит, что легитимного лица для подписания договора о мире нет.

Собеседники журналистов пояснили, что победитель новых выборов сможет взять на себя подписание соглашения по прекращению конфликта.

Фото: РИА «Новости»

По странному стечению обстоятельств СНБО внес политиков и бизнесменов в санкционные списки 12 февраля. Это произошло практически сразу после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые обсудили тему урегулирования украинского кризиса.

Как отреагировали политики на санкции против Порошенко?

О связи расширения санкционного списка с проведением выборов на Украине газете The Financial Times сообщил источник в офисе Зеленского. Он пояснил, что лидер страны выступил против политических оппонентов. Но единственным, кто мог составить возможную конкуренцию Зеленскому, был Петр Порошенко, на защиту которого встали однопартийцы в Раде, а также союзники в Европарламенте.

Президент Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что все обвинения в адрес бывшего президента Украины ничем не обоснованы, кроме политической мотивации.

«Порошенко обеспечил подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, а также внес свой вклад в укрепление национальной идентичности страны», — заявил он.

Фото: dpa / Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, призвала Зеленского пересмотреть свое решение. Депутаты фракции «Европейская солидарность», где председательствует Порошенко, сорвали заседание парламента. После исполнения гимна они заблокировали трибуну и выставили плакаты с требованием остановить политические репрессии и обвинениями в адрес Зеленского о желании установить диктатуру и авторитаризм.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании, после которого оно так и не возобновилось.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский допустил снятие санкций с Петра Порошенко при условии, что он передаст выведенные за пределы страны деньги в пользу ВСУ. По его словам, речь идет о «миллиардах гривен».

«Раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. и все эти люди, Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды», — добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что обладает данными о возможном отмывании средств через фонды поддержки ВСУ. Деньги, по его словам, получали члены партии «Европейская солидарность». Он пообещал, что в случае возвращения денег в бюджет санкции с Порошенко снимут.

Зачем Зеленский проводит зачистку политического поля?

Издание «Украинская правда» со ссылкой на данные социологических исследований заявило, что Зеленский сохранил высокий уровень общественного доверия, но его президентский рейтинг значительно снизился. Это означает, что украинцы видят в своем лидере хорошего человека, но не политика.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

При этом возвращения бывшего главы государства на пост президента избиратели тоже не хотят. «Рейтинги Порошенко не дотягивают до прямой конкуренции с Зеленским. Но при этом идущий уже не первый год политический буллинг возвращает бывшего президента в поле зрения», — написали журналисты. Авторы не исключили, что с большой долей вероятности, офис украинского лидера ищет для него потенциально слабого спарринг-партнера, у которого он легко выиграет выборы и вернет свою легитимность. Потому что справиться с рейтингами настоящих конкурентов Зеленский точно не сможет. Лидером опросов остается сосланный в качестве посла в Лондон бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Политический вес ему придал сам офис президента Украины, когда, испугавшись не существовавших тогда политических амбиций генерала, отправил его в отставку. Именно тогда имя Залужного заняло в опросах первое место и остается там до сих пор. «Зеленский сохраняет шансы одержать победу на выборах при условии, что не допустит баллотирования Залужного либо сделает его частью своей команды», — подчеркнули журналисты.

Запрос на военного кандидата на посту президента в украинском обществе очень высок. Среди вероятных кандидатов звучат имена начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и даже бывшего командира полка «Азов»** Андрея Билецкого.

Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Журналисты пояснили, что кроме военного статуса, команда Зеленского также боится новых лиц на выборах. Потому что они прекрасно помнят, что в 2019 году действующий глава государства победил как новый политик. «Не исключено, что Банковая намерена протащить на выборы кого-то „старого“. Вероятно, что с этим связана медийно-силовая кампания против Порошенко», — говорится в материале.

Но если против военных команда Зеленского пока не выступает, то мэры крупных городов Украины, как потенциальные противники, уже не первый месяц находятся под жестким давлением.

Фото: РИА «Новости»

Обыски для главы Днепропетровска Бориса Филатова и членов городского совета стали уже рабочими буднями. Палки в колеса мэру Киева Виталию Кличко ставит новый глава военной администрации Тимур Ткаченко, пока следователи из национального антикоррупционного управления кошмарят подчиненных градоначальника. Не исключено, что по мере продвижения России и США к переговорам зачистки политического поля на Украине усилятся.

За что под санкции попали украинские предприниматели?

Попавшие под санкции предприниматели Коломойский*, Боголюбов и Жеваго владеют крупнейшими на Украине месторождениями железной и марганцевой руды в Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом напомнило издание «Страна.ua».

Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в комментарии 360.ru подтвердил, что все попавшие в санкционные списки пять человек обладают значительными активами, которые украинские власти легко могут национализировать.

Я не удивлюсь, если имущество направят на государственные «нужды», а проще говоря, разворуют. Если посмотреть, какие сейчас законы принимаются на Украине, то весь капитал окажется в кармане Зеленского. Павел Филипчук Глава Каховского муниципального округа Херсонской области

Он не исключает того, что Зеленский из-за своих панических атак решил устранить всех политических конкурентов, видя в каждом потенциального предателя. По мнению политика, украинский лидер понимает, что после прекращения боевых действий с постом президента он может попрощаться, поэтому делает все возможное.

Фото: РИА «Новости»

«Зеленский понимает, что Россия в скором времени договорится с США и вопрос по Украине закроют окончательно, поэтому нужно что-то решать быстро. С этим и связаны все его истерические попытки закрепиться», — добавил собеседник 360.ru.

Проведение реальных президентских выборов на Украине Филипчук исключил. По его словам, страной поставят руководить человека, которого определят Россия и США. Политик добавил, что единственное, в чем у него нет сомнений — это будет не Зеленский. * Внесен в российский реестр террористов и экстремистов. * Запрещенная в России террористическая организация.