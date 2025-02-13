Зеленский выдвинул Порошенко условие для снятия санкций

Персональные санкции могут сняты с бывшего главы Украины Петра Порошенко, если он передаст ВСУ свои деньги, которые вывел за пределы страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщил РБК .

По его словам, речь идет о «миллиардах гривен». У тех, кто пропал под рестрикции, есть возможность вернуть средства в бюджет, а оттуда их направят украинской армии.

«У нас сегодня дефицит бюджета. Эти люди могут вернуть эти миллиарды, мы их отдадим на армию, и я сниму санкции — нет вопросов», — сказал Зеленский.

Президент Украины ввел персональные пожизненные санкции не только против Порошенко, но и против олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Ограничения включил в себя лишение госнаград, блокировку активов и запрет торговых оперций.