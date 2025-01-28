Путин напомнил о нелегитимности Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет прав ничего подписывать из-за своей нелегитимности. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщила пресс-служба Кремля.

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский — прим. ред.) не имеет права ничего подписывать», — сказал Путин.

По словам президента России, при возможном подписании документов между сторонами Зеленскому нужно будет подтвердить юридически свою легитимность.

Путин отметил, что юристы должны подтвердить легитимность тех людей, которые будут уполномочены Украиной подписывать такие соглашения.

Глава государства также заявил, что спецоперация может завершиться через полтора-два месяца, когда у Украины закончатся спонсорские деньги и патроны. Путин пообещал выделить людей для переговоров, если Зеленский захочет в них участвовать.