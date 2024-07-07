Друг олигарха Коломойского бежал с Украины

Партнер Коломойского нелегально уехал с Украины по поддельным документам

Партнер украинского олигарха Игоря Коломойского* — экс- совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов — смог выехать из страны по поддельным документам. Об этом сообщило издание «Украинская Правда» .

«Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным. Сейчас бизнесмен находится в Австрии», — отметили в сообщении.

По словам журналистов, 62-летний Боголюбов выехал из страны на поезде Киев — Хелм. Одной из причин его отъезда назвали дело Приватбанка.

В издании также указали, что пограничника, который помог Боголюбову выехать за рубеж, арестовали 6 июля.

Сейчас Игорь Коломойский* находится в следственном изоляторе, его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Российские приставы передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха.

*Внесен Минюстом России в список террористов и экстремистов.