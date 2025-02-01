США надавили на Украину для проведения президентских выборов до конца 2025 года

Reuters: США потребовали от Украины проведения выборов до конца 2025 года

Украина обязана провести президентские и парламентские выборы до конца 2025 года в случае прекращения конфликта. Такое заявление в беседе с агентством Reuters сделал спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Он подчеркнул, что другие страны уже проводили голосование во время боевых действий.

«Я думаю, что это полезно для демократии. В этом ее прочность, когда у вас есть больше, чем один человек, который может баллотироваться», — заявил Келлог.

Источники агентства в Белом доме заявили, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине пока не готов. Но в последнее время среди официальных лиц администрации американского лидера начали обсуждать вопрос о давлении на Украину для проведения выборов в рамках перемирия с Россией.

Собеседники пояснили, что победивший на голосовании новый лидер страны мог бы взять на себя ответственность за подписание долгосрочного соглашения по прекращению конфликта.

Источник в украинском правительстве сообщил, что администрация Трампа официально не обращалась Киеву с просьбой о проведении президентских выборов до конца года.

Оставшийся на посту президента Украины после истечения полномочий Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов в условиях боевых действий невозможно. Кроме того, в стране действует закон, запрещающий проведение голосования при действующем военном положении.

В минувший вторник, 28 января, президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Зеленский не имеет права на подписание договора о прекращении огня из-за утраты легитимности.

Глава государства подчеркнул, что он может принять участие в переговорах о выходе из конфликта, но для реализации соглашения со стороны Украины нужны люди с подтвержденным легитимным статусом.