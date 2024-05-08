Олигарха Коломойского на Украине обвинили в заказном убийстве | 360°

Мир 08 мая 2024, 11:55 Олигарха Коломойского на Украине обвинили в заказном убийстве Прокуратура Украины заподозрила Коломойского в организации заказного убийства РИА «Новости»

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Внесенного в России в реестр террористов и экстремистов бизнесмена Игоря Коломойского заподозрили на Украине в новом преступлении. В пресс-службе офиса генпрокурора республики сообщили о возбуждении уголовного дела по факту организации заказного убийства.

Бизнесмен, по версии следствия, поручил устранить директора юридической компании, который не аннулировал решения общего собрания акционеров неназванного открытого акционерного общества. Для этого мужчина нанял членов банды, которая специализировалась на таких преступлениях. Они избили и ранили потерпевшего ножом, но не довели дело до конца.

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Офис генпрокурора не назвал имени фигуранта уголовного дела, но показал его фотографию. Игоря Коломойского оповестили о возбуждении уголовного дела. Его уже поместили под стражу по другим эпизодам — по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Коломойскому до возбуждения нового дела грозили до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщил RT. Его подозревали в выводе за границу более миллиарда рублей.