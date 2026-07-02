Сегодня 17:29 Зарядка вместо бензина. Почему россияне массово переходят на гибриды и электрокары Автоэксперт Мосеев: доля гибридных машин на рынке не превысит 10% 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Транспорт

Россия

Машины

Водители

Экология

Электромобили

Покупки

Российский авторынок переживает заметную трансформацию. Продажи гибридных автомобилей выросли на треть, и это не просто статистический всплеск, а маркер меняющегося поведения покупателей. Гибриды предлагают универсальность: возможность экономить на бензине в городе и не зависеть от зарядок в дальней дороге. При этом чистые электромобили, несмотря на повышенное внимание к ним, оказались труднодоступными: ключевые модели ушли в дефицит. Есть ли будущее у таких машин в России, как развивается инфраструктура для них и кому стоит покупать электромобиль, разбирался 360.ru.

Спрос в цифрах Только на прошлой неделе на учет в России встали 1754 автомобиля с гибридной силовой установкой, рассказал «Известиям» генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Этот показатель на треть превышает цифру, зафиксированную неделей ранее, и почти на 50% — средний уровень продаж в нынешнем году, который составляет 1173 штуки в неделю. Спрос повысился и на электромобили, но здесь ситуация сложнее: интерес со стороны россиян превышает количество текущих предложений на рынке. В частности, лидер сегмента — Evolutе i-Joy — оказался у дилеров в дефиците. По словам Целикова, нарастить продажи других моделей электромобилей — весьма сложная задача. Самой продаваемой из них за последнее время стала новая Umo 5 от «Яндекса». Но цифры все же невелики: 45 штук за неделю.

Фото: РИА «Новости»

Тренд на годы По словам автоэксперта, экс-президента РОАД Олега Мосеева, рост продаж гибридов в России — долгосрочный тренд, который наблюдается уже не один год. «Постепенный рост мы видим на протяжении последних лет. Сейчас небольшой скачок связан с проблемной ситуацией на заправках. Плюс в продажу выходят новые бренды и модели: Umo, Evolute. Это также стимулирует спрос», — пояснил он в беседе с 360.ru. Однако доминирующими на автомобильном рынке продажи гибридов, вероятно, не станут. Мосеев уверен: доля в 10% — это предельный показатель, о котором может идти речь.

На сегодня, по предварительным оценкам, доля гибридов составляет порядка 5-6%. Теоретически она может увеличиться до 10%, но я говорил бы об этом с осторожностью, потому что сиюминутные всплески не всегда являются отражением тренда. Олег Мосеев

Ситуация с электромобилями, по словам Мосеева, в ближайшем будущем останется примерно такой же, как сейчас. В этом сегменте предложений меньше, цены — выше, а также имеются ограничения по эксплуатации, которые настораживают потенциальных покупателей. Дефицит электромобилей экс-президент РОАД объясняет производственными и логистическими планами дистрибьюторов, которые невозможно резко перестроить под изменившийся спрос. «Бежать и увеличивать заказы на производство, не имея понимания о том, насколько длительным будет этот тренд, никто не станет, потому что это большие риски. Будут увеличивать предложение потихоньку и наблюдать за реакцией рынка», — сказал Мосеев.

Фото: РИА «Новости»

Главные страхи покупателей Автоэксперт, руководитель компании LEMsolution Евгений Ладушкин в беседе с 360.ru выделил ключевые опасения, которые возникают у потенциальных владельцев электромобилей и гибридных машин среди россиян. Основной из них — отсутствие четкого понимания о том, сколько эти транспортные средства прослужат.

Совершенно непонятно, сколько эти автомобили в действительности будут служить на вторичном рынке: какой в действительности ресурс аккумуляторных батарей, насколько быстро батареи будут этот самый ресурс терять. Евгений Ладушкин

Помимо этого, встает вопрос об эксплуатационной составляющей, которая существенно различает два типа автомобилей. Гибридные машины способны сохранять движение, используя исключительно бензин, что дает их водителям дополнительную уверенность. При этом для зарядки электромобилей требуется достаточно большое количество времени: полная зарядка может занимать шесть-восемь часов, и это в том случае, если у владельца есть доступ к подходящей инфраструктуре. «При условии, например, каких-то частых разъездов по городу или длительного путешествия это очень неудобно, потому что в какой-то момент под вечер у вас просто сядет зарядка, и вы не сможете продолжить движение на бензиновой тяге. Это ощутимый эксплуатационный недостаток», — отметил Ладушкин.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что электромобили удобны и хороши для пользования в Европе: небольшие европейские города предполагают маленькие расстояния и, соответственно, маленькие пробеги. В России же с ее масштабами ситуация совершенно иная. «В России электромобиль будет удобен, если человек передвигается из дома на работу и обратно и за день у него набегает всего порядка 30 километров. Тогда это вполне адекватная история. При условии, если у вас есть где его заряжать», — указал эксперт. Определяющий фактор: инфраструктура зарядных станций Зарядные станции — один из ключевых нюансов, который во многом определяет популярность электротранспорта. Практически вся автомобильная инфраструктура сегодня построена вокруг двигателей внутреннего сгорания — бензина и дизеля. Инфраструктура для электромобилей и гибридов, которым также нужны электрические зарядки, пока только строится. Впрочем, это происходит достаточно быстро. По информации пресс-службы аналитического агентства «Автостат», в стране функционируют тысячи публичных зарядных станций, но ситуация заметно отличается от региона к региону, причем не только количественно, но и по другим параметрам. «Часть из этих электрозарядных станций относится к так называемым быстрым, мощность которых превышает 22 киловатта, а другие относятся к медленным — мощностью до 22 киловатт», — сообщили в «Автостате».

Фото: РИА «Новости»

Около половины всех публичных зарядных станций для электрокаров и гибридов находятся в пяти субъектах России. Больше всего в Москве — 16% от общего количества. Совсем немного отстает Подмосковье — 15%. «В Москве работает более 10,7 тысячи зарядных станций для электромобилей. Столица активно развивает инфраструктуру для экологичного транспорта. Новые станции появляются вблизи жилых домов, транспортных узлов и общественных мест. Оборудование адаптировано для работы в любую погоду — от жары до мороза», — рассказали в пресс-службе «РусГидро». Остальные регионы значительно уступают по числу станций. Например, на долю Санкт-Петербурга приходится лишь 6%, на Краснодарский край — 5%. Замыкает пятерку лидеров Татарстан с показателем в 4%. «Зарядная инфраструктура у нас действительно развивается, но порой требует ремонта, плюс число электромобилей все-таки растет, поэтому пока инфраструктуры в любом случае не хватает. Если же в каком-то районе города станция закрывается на обслуживание, то кто-то может просто не успеть зарядиться», — указал Ладушкин. Экологические риски электромобилей и гибридов Другой важный нюанс, который зачастую упускается из виду в дискуссиях об экологичности электротранспорта, — это отработанные батареи. Эту проблему Ладушкин назвал общемировой.

При покупке электромобиля менеджер будет уверять в том, что это абсолютно экологически чистая история. На самом деле это не совсем так. Во-первых, производство электроэнергии также требует определенных действий, затрагивающих экологию. Во-вторых, нельзя забывать о литий-ионных батареях, которые нельзя просто выбросить на свалку. Это экологическая бомба замедленного действия.

Переработка таких батарей стоит достаточно дорого. В России переработка существует, однако, по словам эксперта, далеко не все использованные источники питания в конечном итоге туда попадут. Часть из них в нарушение норм все равно окажется на свалке.

Фото: РИА «Новости»

Ценообразование и доступность электрокаров Автоюрист Лев Воропаев обратил внимание на еще один важный аспект — стоимость таких автомобилей. Она ощутимо выше, чем стоимость автомобилей, которые двигаются на бензине или дизеле. В качестве примера собеседник 360.ru привел российскую новинку: электромобиль «Атом». Цены на него стартуют примерно с четырех миллионов рублей. Для многих покупателей это неподъемная сумма. «Если проблема с высокой стоимостью будет решена и электромобили или гибриды станут более доступными, потребители наверняка станут чаще делать свой выбор в их пользу. Думаю, это вполне осуществимая задача», — отметил Воропаев. Если нашелся брак: правовая защищенность По словам автоюриста, в случае проблем с батареей покупатели новых электромобилей защищены законодательными нормами. Для транспортного средства устанавливается гарантийный срок, в течение которого новоиспеченный владелец может пользоваться всеми преференциями, предоставленными законом о защите прав потребителей. «В случае выявления какого-либо недостатка в течение первых 15 дней после покупки нового автомобиля вы можете вообще отказаться от него и полностью вернуть деньги. Это также возможно при выявлении какого-либо существенного недостатка в течение гарантийного срока. Кроме того, можно потребовать заменить проблемную батарею на новую», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Когда и кому стоит покупать электромобили По словам Олега Мосеева, в определенных случаях приобретение электромобиля или гибрида может оказаться даже выгоднее, чем покупка машины с ДВС.

Я езжу на „электричке“ и трачу существенно меньше на зарядку, чем тратил раньше на заправку машины с ДВС. Плюс техническое обслуживание обходится в разы дешевле. Если сравнивать исключительно характеристики товара, то „электричка“ абсолютно точно эффективнее.

Изначально электромобиль или гибрид может действительно стоить больше, чем машина на бензине или дизеле, но это зависит в том числе от сегмента транспортного средства. «Если сравнивать в премиум-сегменте, то электрокар может быть даже дешевле аналогичной машины с ДВС, скажем, немецкого производства. Тут вопрос отношения к бренду», — заметил собеседник 360.ru. Электромобили и гибриды будут очень удобны для владельцев, проживающих в мегаполисах. И все же, по словам Мосеева, такой транспорт пока не может быть основным. «Если вы хотите перемещаться между городами или поехать отдыхать на юг, все не так просто. Нужно каждые 300 километров останавливаться на полчаса, при это быть уверенным, что зарядка доступна и свободна», — пояснил эксперт. В свою очередь, Ладушкин, помимо готовности к этим нюансам эксплуатации, выделил еще несколько ключевых условий, при которых покупка электромобиля в России окажется целесообразной. Одно из них — возможность зарядиться там, где живешь.

Приобретение электромобилей для россиян оправдано при условии, если у вас есть крытый паркинг или гараж в загородном доме, где имеется доступ к электросети, то есть вы можете спокойно заряжать транспортное средство. Просто на улице во дворе многоквартирного дома зарядить электромобиль не получится.

Вторым значимым условием собеседник 360.ru обозначил относительно небольшие среднесуточные пробеги. Приобретать электромобиль стоит тем водителям, образ жизни которых не предполагает ездить по 200 километров в день. «Стандартная история, когда человек ездит утром в офис, вечером домой, заезжая по пути в магазин. За день проезжает 30-40 километров. В этом случае зарядки батареи будет хватать надолго, и при этом вы сможете полноценно эксплуатировать электромобиль, используя кондиционер и все дополнительные аксессуары», — заключил эксперт.