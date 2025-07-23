Все только кажется простым: владельцам электромобилей придется платить за заряд на улице

Автоэксперт Хайцеэр: электромобили сегодня не так выгодны, как многие хотели бы

Зарядки для электромобилей в Москве с сегодняшнего дня стали платными. С чем это связано и как повлияет на рынок, рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

По его словам, продажи электромобилей в последнее время снижаются, однако напрямую с введением платы за заряд это не коррелирует, поскольку они сами по себе весьма дороги. Автоэксперт отметил, что в первую очередь такие машины покупают те, кто может себе позволить заряжать батареи дома.

«Когда у вас нет электромобиля, вам кажется, что их (зарядных станций. — Прим. ред.) много и они свободны. Как только вы приобретаете электромобиль, вы сталкиваетесь с определенными сложностями», — заявил Хайцеэр.

При этом он отметил, что никакие льготы не могут компенсировать дороговизну электромотора по сравнению с двигателем внутреннего сгорания, а бюджет города не бесконечен, поэтому постепенно бесплатные парковки, проезд по платным трассам и другие поблажки будут отменять. Таким образом, развитие электротранспорта сегодня не так выгодно, как хотелось бы, подытожил эксперт.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев также пришел к выводу, что электромобили еще долго останутся дорогими игрушками, а не массовым видом транспорта.