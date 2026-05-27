Опрос о потребности в зарядных станциях для электромобилей проведут в Подмосковье

Министерство энергетики Московской области объявило о проведении опроса среди жителей региона. Цель инициативы — определить потребность в новых зарядных станциях для электромобилей.

Установка станций осуществляется инвесторами за собственные средства. Решение об установке принимается с учетом технической возможности подключения к электросетям и экономической целесообразности. Ключевым фактором является стоимость подключения и ожидаемая загрузка станции.

«Развитие электромобильности — один из приоритетов экологической политики Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он отметил, что развитие зарядной инфраструктуры должно быть адресным и основываться на потребностях жителей.

Принять участие в опросе можно в приложении «Добродел». Опрос будет проводиться с 1 июня по 31 июля 2026 года.

Министерство призывает владельцев электромобилей и тех, кто планирует перейти на экологичный транспорт, поделиться своим мнением.