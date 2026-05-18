Производство электромобилей для полиции запустили в Дмитрове

Завод «Конкордия», расположенный в Дмитровском муниципальном округе, запустил производство новой линейки специализированных электромобилей «Урбис». Эти легкие и маневренные машины разработаны специально для сотрудников полиции, которые работают на массовых мероприятиях в мегаполисах. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первые образцы патрульных электрокаров «Урбис» уже направлены на государственные испытания. После успешного прохождения необходимых тестов завод «Конкордия» планирует выйти на объем производства до 300 специальных машин в год. Более того, производственные мощности предприятия позволяют увеличить это число.

Предприятие «Конкордия» специализируется на выпуске электробусов, гольфкаров и коммунальной техники. Продукция завода уже поставляется для Министерства обороны, а также частным и корпоративным клиентам по всей России. Главные преимущества новой модели — доступная цена и инженерное решение, которое позволяет быстро заменять аккумулятор.

Параллельно с этим завод продолжает выпуск флагманской линейки коммунальных электромобилей «Апекс». Эти поливомоечные и подметальные машины пользуются стабильным спросом у городских служб Москвы и промышленных предприятий других крупных городов Российской Федерации.