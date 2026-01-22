Еще 3 зарядные станции для электромобилей установили в Подмосковье

В Подмосковье продолжают развивать инфраструктуру, необходимую для обслуживания электромобилей. Специалисты компании «Мособлэнерго» установили и подключили к сети еще три станции.

В Чехове зарядную станцию мощностью 200 киловатт установили на Молодежной улице. Чтобы подключить ее к электрической сети, энергетики проложили кабельную линию длиной 50 метров. Станция сможет зарядить электромобиль до 80% примерно за 20 минут, а полная зарядка займет около 40 минут.

Еще один объект мощностью 200 киловатт появился в Ликино-Дулеве. Его установили на парковке на Советской улице, возле парка. Это место выбрали с учетом пожеланий жителей. Для подключения новой станции специалисты построили кабельно-воздушную линию протяженностью 350 метров от ближайшей трансформаторной подстанции.

В микрорайоне Центральный в Серебряных Прудах водители электромобилей могут заряжать транспорт на Первомайской улице. Там появилась станция мощностью 22 киловатта. Она работает в более медленном режиме, что удобно для владельцев, которые ставят машину на зарядку на продолжительное время. Станция находится в шаговой доступности от жилых домов.

Чтобы воспользоваться этими зарядными станциями, необходимо установить на смартфон мобильное приложение PlugMe. Актуальная карта зарядных станций «Мособлэнерго» доступна на официальном сайте компании в разделе «Потребителям», а также в сервисе «Яндекс.Карты».