Завод «Москвич» начал производить электромобили UMO

На заводе «Москвич» заработало производство электрических и гибридных автомобилей компании EVM под брендом UMO. Об этом «Интерфаксу» сообщили в секретариате первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова.

Первой моделью, которую решили локализовать, стал UMO 5, предназначенный для поездок по городу и работы в такси.

Производство авто запустили Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новый продукт от компании EVM — это плод совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии», — подчеркнул первый заместитель премьера.

В качестве технологического партнера проекта выступила компания «Яндекс». Автомобили оснастили элементами искусственного интеллекта, а также навигационными и мультимедийными сервисами производства.

Ранее Мантуров анонсировал выпуск 400 тысяч машин моделей Lada в Самарской области и производство нового кроссовера Lada Azimut. По его словам, завод УАЗ в Ульяновске продолжит сборку пикапов под брендом «Соллерс» в прежнем объеме.