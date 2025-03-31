Сегодня 01:44 Сбои, ржавчина и не только. Почему китайские машины — будущий автохлам Автоэксперт Кисенков: китайский автопром в 10 раз хуже немецкого 0 0 0 Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com Транспорт

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Китайский автопром в 2025 году может захватить 90% рынка в России. Импорт начался с уходом западных брендов примерно три года назад и, несмотря на жалобы, продолжился. Как показали себя модели made in China и стоит ли ждать возвращения немецких марок, разобрался 360.ru.

Китайский автопром в России В пятерку самых продаваемых машин в России вошли отечественная Lada, китайские Haval, Chery, Geely и Changan. И это несмотря на плохую славу машин из Китая. В феврале китайская иномарка загорелась прямо на МКАД в районе съезда № 41. Чудом никто не пострадал. В марте на трассе в Серпухове воспламенилась фура, перевозившая шесть новых Haval. Пожар начался из-за короткого замыкания в одной из легковушек. Это далеко не все случаи неполадок. Владельцы массово жалуются на неприспособленность китайских машин к российскому климату, быструю коррозию, протекающие крыши, ошибки в программном обеспечении. Автоэксперт в области доработки и тюнинга автомобилей Василий Кисенков в разговоре с 360.ru заявил, что это ожидаемо.

Фото: Wang Dongzhen/XinHua / www.globallookpress.com

«Потому что это китайский автопром. А те люди, которые остались на своих немецких автомобилях… ну уж извините, они гораздо надежнее оказываются. Да, есть, конечно, частные исключения, где-то там мотор недоработан, еще какие-то вещи — это я про немецкую тройку. Но, по крайней мере, они действительно более надежные», — сказал он.

Типичные проблемы китайских авто Главная болезнь китайских марок, по словам Кисенкова, заключается в электронике. Она часто сбоит, не приспособлена к работе в зимних условиях и лесополосе. Многое зависит от того, как настроены «мозги» автомобиля. Вторая проблема китайцев — дешевый, некачественный металл.

Если какой-нибудь китайский автомобиль попадет в ДТП, он просто три дня постоит, и у него все начнет ржаветь. Весь металл сгниет. Василий Кисенков Автоэксперт

Отсюда вытекает третья проблема. Из-за использования плохого сырья страдает качество двигателя и комплектующих, снижается их ресурс. Так же есть проблемы с топливной системой.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Бывает, что машина вроде новая, ввезена по параллельному импорту, а у нас просто отказывают в обслуживании этого автомобиля по гарантии. Владельцам приходится возиться, самим доводить ее до ума», — отметил он. На такую доработку, по подсчетам автоэксперта, уходят те самые сэкономленные благодаря серым схемам 400-600 тысяч рублей. Нередко владельцы избавляют от таких машин. Автомобильный журналист, автоэксперт Петр Баканов обратил внимание на слабую антикоррозионную защиту китайских авто. По его словам, это связано не столько с качеством покраски, сколько с зоной нанесения специальных составов.

Но слабая антикоррозийная защита — это скорее не признак низкого качества китайского автомобиля, а признак низкого уровня адаптации к условиям нашего рынка. Дело в том, что в Китае все нормально с дорогами. Их хорошо убирают и чистят, в отличие от наших. Поэтому там такой проблемы с реагентами нет. Петр Баканов Автоэксперт

Некоторые бренды начали решать проблему. Например, Ora, Great Wall, Wey и другие. С мультимедиа тоже не все хорошо. Баканов объяснил, что в погоне за модой производители заменяют многочисленные кнопки на сенсоры. Это удобно и дешево, потому то требует меньше фурнитуры. Но китайские бренды, особенно зашедшие на российский рынок недавно, не утруждаются качественным переводом интерфейса.

Фото: Li He/XinHua / www.globallookpress.com

Кроме того, у китайских авто по-своему настроена система климатконтроля. У них максимум комнатной температуры составляет +24 градуса, а в европейских моделях — от +19,5 до +22 градусов. Из-за этого водители ставят привычную температуру, но воздуховод остается холодным.

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«У каждой марки есть какие-то свои отдельные „глюки“ и проблемы. Просто кто-то решает их быстро и оперативно, например, те же Chery, Haval, Geely, Changan. А есть марки, которые еще в начале этого пути. Может быть, по экономическим соображениям — российский рынок для них как приятная опция, а не самоцель», — пояснил Баканов. Самые проблемные китайские модели Неплохими Кисенков назвал лишь машины марки Geely. По его словам, для того, чтобы объективно оценить качество китайского автопрома, нужно подождать еще хотя бы год, чтобы купленные ранее машины успели проехать 100-150 тысяч километров.

Баканов напротив остановился на проблеме Geely с климатконтролем. Он заявил, что несмотря на использование технологии Volvo, в этих машинах приходится выкручивать ручку, чтобы при температуре ниже -7 градусов за окном комфортно устроиться в салоне. Сравнение китайских машин с европейскими Немецкий, японский и корейский автопром на протяжении многих десятилетий вкладывали деньги в разработку тех или иных систем и только после этого выводили автомобиль на рынок, подчеркнул Кисенков. Китайские производители поступили ровно наоборот — выпустили огромное количество автомобилей и сразу выставили на продажу, отслеживая и решая проблемы уже во время эксплуатации. В качестве примера автоэкспорт привел немецкую тройку BMW, Mercedes и Audi. Они долгое время разрабатывали металл, который можно отремонтировать технологией PDR, то есть вытягиванием вмятин без покраски. По словам Кисенкова, действительно справились — металл их автомобилей лучше тянется, а лак более гибкий, на нем не появляются трещины.

Но если ты возьмешь китайский автомобиль и приедешь к PDR-специалисту, он наверняка откажется от китайского автомобиля, потому что он уже столкнулся с качеством металла, с тем, насколько он тонкий, увидел качество лака, покраски. Василий Кисенков Автоэксперт

Он признал, что внешне китайские автомобили выглядят симпатичнее, у них интересный салон и много мониторов. Но европейские бренды тоже занялись преображением, чтобы не отставать от конкурентов.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Конечно, не все со мной могут согласиться, но это на голову, на 10 голов выше, чем китайский автопроизводитель», — заявил он. Когда автомобильные бренды вернутся в Россию Китайцы улучшили качество своих машин, чтобы сохранить уровень продаж. Но на то, чтобы конкурировать с другими производителями, им потребуются пять, 10 или даже 15 лет, заявил Кисенков. Пока они допускают множество ошибок. «Все то, что у нас на рынке есть, станет просто дорогим автохламом, который не продашь и ничего с ним не сделаешь. Ожидаем появления огромного количества „недвижимости“ во всех уголках нашей необъятной родины», — заявил он. Рано или поздно немецкие, китайские и корейские марки вернутся на российский рынок, выразил надежду Кисенков. Они и сейчас продаются по серым схемам, стоят намного дороже, но по-прежнему держат марку.