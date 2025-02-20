Директор FRANK AUTO Франк: китайские авто имеют сильную склонность к коррозии

Китайские автомобили стремительно завоевывают российский рынок, предлагая модели как в массовом, так и в премиальном сегментах. Однако, несмотря на растущую популярность, эти машины имеют ряд особенностей, которые могут вызвать неудобства у владельцев. Ирина Франк, управляющий директор компании FRANK AUTO, в беседе с «ФедералПресс» выделила одну из ключевых проблем — склонность к коррозии.

Быстрое появление ржавчины обусловлено использованием тонкого металла и недостаточной антикоррозионной обработкой. Автомобили марок Exeed и Chery начинают ржаветь уже через два-три года эксплуатации, особенно в суровых российских климатических условиях и при воздействии дорожных реагентов. Экономия производителей на оцинковке металла усугубляет проблему, что характерно преимущественно для массовых моделей.

Проблемы также возникают с мультимедийными системами, датчиками парковки, камерами заднего вида и системой климат-контроля. Владельцам Zeekr приходится регулярно обновлять программное обеспечение и заменять обогреватели зимой и компрессоры летом. Модели LiXiang страдают от неисправности пневмоподвесок из-за замерзания воздухозаборника, отметила Франк.