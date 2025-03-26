Автоэксперт Шапарин: затоваривание — причина больших скидок на китайские машины
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил в интервью RT, из-за чего появились большие скидки на новые машины китайских брендов.
По его словам, причина заключается в затоваривании. Специалист напомнил, что транспортные средства завозили при низком утилизационном сборе.
«Как можно больше. А потом выяснилось, что нет такого спроса», — пояснил эксперт
По его словам, все, кто хотел приобрести автомобиль китайского производства, уже это сделали. В результате возникший объем машин не удается продать. Держать такой сток дорого, а из Китая идет давление: необходимо выполнять план и завозить новые модели, сообщил Шапарин.