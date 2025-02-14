Запасы европейских и южнокорейских иномарок закончились в России

Российские автодилеры продали практически все оставшиеся на складах после 2022 года иномарки Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid. Автомобильный эксперт Егор Васильев в комментарии агентству «Прайм» назвал ситуацию закономерной и подчеркнул, что рынок полностью переориентировался на отечественные и китайские машины.

Он заметил, что возможность купить европейскую или южнокорейскую машину у россиян осталась через параллельный импорт. Но для этого потребуются большие затраты. Кроме того, если раньше в Россию ввозили адаптированные под погодные условия автомобили, то сейчас таких транспортных средств уже не осталось.

Освободившиеся места на рынке места заняли китайские автопроизводители, которые предложили россиянам большое количество разных моделей во всех ценовых категориях. Отечественный автопром предлагает собственные надежные модели машин.

«Так что уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанес ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту», — заявил Васильев.

Он добавил, что уход европейских и южнокорейских автопроизводителей из машины на разнообразии предлагаемых транспортных средств россиянам не сказался. Найти для себя автомобиль, устраивающий по качеству и цене, может каждый.

Резкое снижение курса валют по отношению к рублю не приведет к сокращению цен на автомобили. Такой прогноз в минувший четверг, 13 февраля, сделал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он пояснил, что экспорт транспортных средств занимает определенное время, и сегодняшние поставки прошли по контрактам, которые заключили при более высоком валютном курсе.