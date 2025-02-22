Страшное происшествие посреди МКАД. На трассе полыхает китайский автомобиль

Автомобиль загорелся на МКАД, происшествие сняли на видео

На внешней стороне МКАД произошло крупное ДТП. Один из автомобилей загорелся, сообщили источники 360.ru.

Известно, что горит машина китайского бренда, какого именно — не уточнялось. Открытое пламя сбить пока не удалось.

Судя по видео, автомобиль сгорел полностью. Над трассой поднимается густой столб черного дыма. К месту происшествия прибыл расчет пожарной команды.

По данным собеседника 360.ru, при пожаре на МКАД никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего еще уточняются.

Пресс-служба столичного Департамента транспорта в официальном Telegram-канале при этом сообщила, что автомобиль загорелся в результате ДТП. Источники предоставили 360.ru другую информацию.

В Дептрансе уточнили, что иномарка загорелась в районе съезда № 41 на внешней стороне МКАД.

После ДТП на МКАД сформировалась крупная пробка. Движение затруднено на четыре километра.

Ранее иномарка сбила маленькую девочку в Новой Москве.