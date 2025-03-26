С начала года дилеры и импортеры в России стараются избавиться от китайских автомобилей на складе, предлагая скидки до миллиона рублей. О плюсах такого выбора рассказал автоэксперт Иван Зенкевич в беседе с Life .

По его словам, приобретение китайской иномарки на выгодных условиях — хорошая идея.

«Может быть, конечно, я ошибаюсь. И альтернативы у нас тоже нет», — отметил специалист.

Такие бренды, как Haval, Chery и Geely, — лидеры продаж, считающиеся лучшими на отечественном рынке. Зенкевич не стал отрицать, что ходит много разговоров о небезопасности этих авто, но подчеркнул, что русского человека это редко останавливает.