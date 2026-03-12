Фейк: в Кремле собрались перенести столицу из Москвы в Сибирь

Планы по переносу столицы из Москвы в Сибирь опровергли

В Сети появилась информация о том, что Кремль планирует перенести столицу из Москвы в Сибирь. Однако эти сообщения оказались ложными.

Фейк

Новость распространил телеграм-канал «Кремлевская табакерка». Его источники утверждали, что вопрос уже якобы согласовали на высшем уровне, и сейчас решается, когда и куда именно состоится перенос.

В качестве причин решения указывали угрозу ракетных ударов по Москве, а также защиту геополитических интересов в Сибири на фоне интереса Китая к региону.

Правда

Информация не соответствует действительности. Телеграм-канал исказил факты: свое личное мнение на эту тему в прессе высказал демограф Юрий Крупнов, однако его слова не имеют ничего общего с официальной позицией российских властей.

Фейк появляется в Сети уже второй раз за три года. Еще в 2023-м его опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав сообщения неправдой.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.