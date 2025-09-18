Фейк: россиянам запретят пользоваться двумя смартфонами

В Telegram-каналах появилась информация о том, что россиянам могут запретить иметь два смартфона. Это делается для того, чтобы люди не могли установить мессенджер MAX на «дублирующий» гаджет. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

Ряд Telegram-каналов распространяет информацию о том, что россиянам хотят запретить иметь более одного смартфона. Парламентарии обеспокоены тем, что граждане неохотно ставят мессенджер MAX на свои смартфоны и якобы предпочитают заводить альтернативный аппарат, на который устанавливают программу. Сообщается, что законопроект о запрете владения более чем одним смартфоном скоро будет внесен в Госдуму.

Правда

Новость о скором запрете на владение более чем одним смартфоном появилась в Telegram-канале «Кремлевская табакерка». Этот канал уже давно зарекомендовал себя как антироссийский паблик, который ведут специалисты из украинских ЦИПсО. Наш канал уже неоднократно разоблачал фейки от противника.

К примеру, о том, что в России собираются ввести сухой закон. Или о гибели военных в Мариуполе из-за отравления шаурмой. Также авторы «Кремлевской табакерки» нагнетали ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта в апреле 2024 года, призывая россиян покинуть иранскую территорию в течение суток. Был фейк и о канонизации Владимира Жириновского по просьбе главы Минпросвещения России.

Одной из особенностей «сенсаций» от «Кремлевской табакерки» является якобы получение информации из «очень осведомленных источников», причем никогда эти источники не называются. Вот и в этот раз из аргументации приводятся только фразы: «В правительстве нам подтвердили…» и «… считает влиятельный депутат от „Единой России“».

На самом деле, никаких ограничений на владение двумя, тремя и более смартфонами в России нет. В ряде случаев это даже обусловлено обстоятельствами или удобством пользования, как для водителей такси или экспедиторов, к примеру, когда необходимо иметь перед глазами и навигатор, и средство коммуникации.

В статье 35-й Конституции России говорится: право частной собственности охраняется законом; каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

В статье 55-й же говорится: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Таким образом, смартфонами как личным имуществом можно свободно пользоваться. Для того чтобы на уровне закона начали регулировать их число во владении каждого отдельного гражданина, необходимы веские основания.

К тому же нет понимания, сколько необходимо задействовать ресурсов для того, чтобы закон «об одном телефоне на человека» соблюдался.

Количество смартфонов для каждого человека ограничивается условиями необходимости и комфорта пользования. Абсолютному большинству людей достаточно одного аппарата, некоторым специалистам или экспертам может понадобиться большее их число.

Однако в России с 1 апреля законодательно ограничено количество сим-карт, которые могут иметь резиденты. Для нерезидентов ограничения начали действовать с 1 января 2025 года. Так, граждане России могут иметь до 20 абонентских номеров мобильной связи, а для нерезидентов доступно 10 номеров. Изменения в закон «О связи» направлены на борьбу с мошенничеством, нелегальным оборотом номеров и защиту персональных данных граждан.

Таким образом, информация о том, что в России запретят гражданам иметь больше одного смартфона, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.