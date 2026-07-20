Накануне весь мир замер, когда на футбольное поле в Нью-Йорке вышли две сильнейшие команды чемпионата мира 2026 года. Испания оказалась все же мощнее, буквально выбив своей настойчивостью аргентинцев — действующих чемпионов. Почему финал оказался таким драматичным, кому отдали «Золотую бутсу» лучшего бомбардира турнира и как сложится судьба Месси и Рональду после турнира — в материале 360.ru.

На ЧМ-2026 победила молодость? Финал чемпионата мира выдался по-настоящему напряженным. Поначалу казалось, что Аргентина повторяет тактику с Египтом и Англией, когда футболисты включались в игру в последние 15-20 минут. Но в этот раз действующие чемпионы явно недожали, и даже легендарный Лионель Месси ничего не смог с этим сделать. Первый тайм финалисты присматривались друг к другу. Мяч преимущественно был у испанцев, они же активно атаковали, в отличие от непривычно вялых аргентинцев. Второй тайм на сильной американской жаре также результатов не принес — даже после второй гидропаузы аргентинцы, которых этот перерыв обычно бодрит, не сильно рвались к воротам соперников. Решающим исходом встречи стал гол, который неожиданно забил Ферран Торрес: он просто вогнал мяч в ворота соперников. Конечно, не без помощи Педро Порро, который навесил на дальнюю штангу, а также Нико Уильямса, который скинул Торресу головой. Судьбоносный удар пробил опытного Эмилиано Мартинеса (до этого казалось, что ворота аргентинцев заколдованы — множественные попытки испанцев пробить по ним ничем не заканчивались).

Интересно Торрес забил первый гол в этом турнире. Более того, он вышел на поле на 62-й минуте матча, заменив Микеля Оярсабаля. Также Торрес стал вторым запасным в истории чемпионатов мира, забившим победный гол в финале, — первым был Марио Гетце в 2014 году и тоже против Аргентины.

Не обошлось без нарушений и цветных карточек. Зрители заметили, что аргентинцы играют жестко, если не сказать грязно: постоянные толчки соперников тут и там фиксировались на поле. Большинство из них, в том числе со стороны испанцев, судьи не считали за фолы, однако один из аргентинцев все же пошел на рожон. Удаленным в финале игроком в добавленное после второго тайма время стал полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

Фото: IMAGO/Paul Terry / www.globallookpress.com

Причем случилось это не из-за грубой манеры игры, а больше из-за длинного языка футболиста. Первую желтую карточку он получил, пререкаясь с рефери Славко Винчичом. Вторым нарушением стало безумное столкновение с Пау Кубарси — из-за сбивающей силы аргентинца испанец аж сделал сальто назад. Вунчич был неумолим и показал вторую желтую карточку — а за ней и красную. В итоге оставшееся добавленное время Аргентина играла в меньшинстве. «Что касается удаления Энцо, на мой взгляд, первой желтой карточки можно было избежать. Но что есть, то есть. Думаю, судья не собирался удалять его, показывая вторую желтую», — прокомментировал удаление своего игрока главный тренер сборной Лионель Скалони.

Интересно В этот момент Месси поступил не спортивно. Он буквально нажаловался на испанца Марка Кукурелью, который во время споров из-за удаления Фернандеса что-то сказал, а потом быстро прикрыл рот. На это капитан сборной Аргентины молниеносно поднял руку и стал требовать у судьи удаление уже испанца, пытаясь уравнять число игроков в финале. Но не получилось.

«Наконец-то мы увидели чемпионат, где к победителю вообще нет никаких вопросов ни в плане игры, ни в плане спортивных футбольных решений, ни в плане самоотдачи. Они по праву стали чемпионами, потому что такой великолепно поставленной командной игры, где они доминировали с первого до последнего матча во всех играх и просто выматывали соперника своим тотальным прессингом, контролем мяча и постоянным давлением на ворота, до этого не было давно», — рассказал 360.ru футбольный эксперт Анатолий Горсков. По его мнению, в сборной Испании в этом году сложилось все: тренерское умение варьировать состав, молодость, поставленная командная игра.

Интересно Победа Испании и правда выглядит неслучайной: главный тренер Луис де ла Фуэнте верно и планомерно вел сборную из молодежных систем до побед на взрослом уровне, фигурально выражаясь, с пеленок воспитав игроков. В итоге он выиграл со страной все главные титулы, включая чемпионат Европы, Лигу наций и чемпионат мира.

Но и этого иногда недостаточно, ведь перед испанцами были действующие чемпионы. Однако у Аргентины в этот раз не получилось сделать шоу, когда они буквально вырывали зубами победу, как это было на встречах с Англией и Египтом. Игроки пытались сделать последний рывок и в финале, но дожать не получилось.

Фото: Tom Weller/dpa / www.globallookpress.com

«Испанцы смогли отбиться. А главное, они смогли моментально перестроиться после двух опасных моментов у своих ворот. Футболисты снова перехватили мяч и просто не дали Аргентине ничего сделать. В итоге Месси всю игру был лишен мяча — он до него просто не доходил, потому что испанцы прерывали практически все передачи Аргентины», — отметил эксперт. Неудивительно, что Месси не сдержал слез после такого обидного поражения.

Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил. Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, это принимаем. Это не значит, что забудем все, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить своих людей, игроков и страну. Лионель Месси

Звездный финал ЧМ-2026 Финал чемпионата для всего мира стал не только кульминацией турнира, но и настоящим праздником. Его посетили многие звезды Голливуда, мировые артисты и политики. Поддержать Испанию приехала королевская семья: король Филиппе с супругой и двумя дочерьми. После церемонии вручения наград они радовались победе вместе с футболистами. Заметной фигурой на матче стал президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.

Интересно Неделю назад политик начал процесс прекращения торговли США с Испанией и обвинил другую страну в отсутствии помощи в войне против Ирана. Однако прошлым вечером Трампу пришлось вручать Кубок испанцам. Получилось иронично.

Перед началом встречи выступил актер Том Круз — он дал напутственные слова футболистам и напомнил, что этот вид спорта объединяет людей по всему миру. Перед финалом на сцене появились артисты Робби Уильямс, Лаура Паузини и Николь Шерзингер.

Фото: IMAGO/Paul Terry / www.globallookpress.com

В музыкальной паузе между таймами выступили Мадонна, корейская группа BTS, которая явно пела живьем, Джастин Бибер, который спел перед стадионом под гитару, а завершила паузу несравненная Шакира с ее жаркими танцами. В ФИФА не скрывали, что этим перфомансом хотели собрать больше денег — не менее миллиарда долларов. При этом артисты, как и во время Супербоула, выступили абсолютно бесплатно: ФИФА взяла на себя только производственные расходы. Большую часть доходов организаторы получили с рекламы. Англия — Франция: исход был предрешен? За день до финала мир содрогнулся от количества забитых мячей в игре за третье место. Видимо, все голы забили французы и англичане, а на финал их просто не осталось. Встреча окончилась со счетом 4:6 в пользу сборной Англии. Причем на перерыв после первого тайма французы ушли с неутешительным счетом 4:0 не в свою пользу. Тогда казалось, что это самый разочаровывающий момент встречи: настолько у болельщиков сборной своей страны опустились руки.

Фото: Champions League/Twitter.com / www.globallookpress.com

Несмотря на напряжение, Франция все же собралась и выдала четыре гола, два из которых принадлежали Килиану Мбаппе. Именно они принесли футболисту звание лучшего бомбардира турнира этого года. «Если Англия была просто раздавлена поражением от Аргентины в полуфинале — это было видно по интервью игроков, главного тренера, то французы достаточно спокойно восприняли свое поражение и повторяли: „Мы заберем матч за третье место, потому что он последний“. В итоге французы „забыли“ выйти на поле. А англичане не то чтобы вышли умирать, а просто играть в футбол. И получился веселый дворовой матч, когда одновременно 20 человек бегут в атаку и эти же 20 начинают обороняться. Вот такой футбол без обороны», — отметил Горсков. Он считает, что Англии повезло больше, потому что в первом тайме они быстрее забили то, что получилось, и за счет этого выиграли.

Фото: Johnny Fidelin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Рекорды ЧМ-2026 Мбаппе в этом году не просто обошел Месси по количеству голов, но и побил его рекорд. Игрок сборной Франции отправил в ворота соперников 10 мячей, получив «Золотую бутсу», в то время как Месси забил всего восемь. По семь мячей на счету у представителей сборной Англии Джуда Беллингема и Норвегии — Эрлинга Холанда. При этом третье место все равно занял Беллингем, так как у него есть одна голевая передача.

Интересно Мбаппе обогнал Месси и по количеству забитых мячей по сумме всех чемпионатов мира. У Лионеля на счету 21 гол, а Килиан сумел его переплюнуть — вогнал 22 мяча в ворота соперников.

Капитан сборной Испании Родри получил «Золотой мяч» как лучший игрок турнира. Он впервые стал чемпионом мира. Месси теперь обладает «Серебряным мячом», а Мбаппе — «Бронзовым». Лучшим молодым игроком назвали 19-летнего игрока сборной Испании (нет-нет, не Ламина Ямаля) Пау Кубарси. Он выходил в стартовом составе во всех матчах. За турнир пропустил только один мяч — от бельгийцев в 1/4 финала. Лучшим голкипером стал по праву вратарь сборной Испании Унаи Симон. Теперь он обладает «Золотой перчаткой» ЧМ-2026. Симон пропустил лишь один гол в восьми матчах. Итог турнира 2026 года: Испания — чемпионы мира;

Аргентина — финалисты, второе место турнира;

Англия — третье место ЧМ-2026;

Франция — четвертое место. Им, к слову, многие пророчили победу на этом чемпионате, но не случилось. Это не первая победа испанцев. Титул чемпионов мира по футболу сборная получала в 2010 году. Тогда они играли в финале с Нидерландами и обыграли их со счетом 1:0.

Фото: Niyi Fote/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как сложится судьба Месси и Роналду после ЧМ-2026 Сразу после вылета из 1/8 финала сборной Португалии 41-летний Криштиану Роналду заявил, что намерен участвовать в следующем чемпионате мира по футболу — то есть через четыре года, в ЧМ-2030. Тогда ему будет 45 лет. Еще один старожил турнира, 39-летний Лионель Месси, пока не торопится с обещаниями. Однако его слезы в финале красноречиво говорили за него — вероятно, это последний его турнир. Горсков считает, что Месси сможет еще раз поучаствовать через два года в чемпионате Америки, а уже потом повесить на стену свои награды и уйти на пенсию. «Месси, в отличие от Роналду, молчит и никаких заявлений не делает. Я думаю, если бы он вчера выиграл чемпионат мира, то точно бы со сборной завязал», — предположил эксперт. Он напомнил, что Лионель уже однажды говорил, что уходит из сборной, однако после паузы спокойно вернулся. Возможно, сейчас тоже будет перерыв перед Кубком Америки. Что касается Роналду, то Горсков не удивится, если он в свои 45 снова выйдет на поле чемпионата мира.

Фото: Li Ying/XinHua / www.globallookpress.com

«Роналду — сумасшедший именно по физике атлет. На ЧМ-2030 ему будет 45, и он вроде бы не должен играть на чемпионате. Но я не удивлюсь, если в случае с Роналду будет, как в свое время было у Бразилии с Неймаром, который по всем показателям уступал многим, но был идолом бразильского футбола», — объяснил Горсков. По этой причине Роналду могут выпускать на последние 15 минут, чтобы он забил пару голов с пенальти и считал «себя лучшим футболистом на планете Земля», пояснил эксперт. Общее о чемпионате мира по футболу 2026 года В этом году турнир впервые проходил сразу в трех странах: Мексике, Канаде и США. Матчи принимали 16 стадионов.

Интересно За победу на ЧМ-2026 сборная Испании получит 50 миллионов долларов (3,9 миллиарда рублей). Аргентина за второе место обналичит чеки общей суммой на 33 миллиона долларов (2,6 миллиарда рублей), а Англия за третье — 29 миллионов (2,2 миллиарда рублей). Просто за участие командам выплатят по 10 миллионов долларов (780 миллионов рублей).