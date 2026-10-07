Футбольный эксперт рассказал, что ждет сборную Аргентины после ухода Месси

Сборной Аргентины по футболу потребуется время для адаптации после ухода легендарного Лионеля Месси, однако потом команду ждут новые горизонты. Об этом 360.ru сообщил ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич.

Эксперт напомнил, что сборная уже проходила через уход великого игрока, когда в 90-х ее покинул Марадона.

«Потом сборная будет жить так же прекрасно, как и раньше. Такое с Аргентиной уже было. Но прошло 11 лет — и появился наследник, который, по моему мнению, превзошел Диего Армандо», — отметил Евневич.

Подробнее о том, как прошел прощальный матч Месси и о чем он сказал в своей речи после игры, читайте в нашем материале.