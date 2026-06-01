Сегодня 18:13 Триумф в Варне. Как российские гимнастки покорили чемпионат Европы после четырех лет изоляции Гимнастка Капранова: российские гимнастки героически проявили себя на ЧЕ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Спорт

Спортсмены

Награды

Золото

Отстранение России от соревнований

В болгарском городе Варна с 27 по 31 мая прошло событие, которого российские болельщики ждали больше четырех лет. Сборная России по художественной гимнастике впервые после длительного перерыва официально выступила на чемпионате Европы. Итог превзошел ожидания: девять медалей, два золота и возвращение национального флага на международную арену. Для самих спортсменок соревнования стали проверкой на прочность, ведь выступать пришлось в условиях жесткой конкуренции и неоднозначного судейства. Подробности — в материале 360.ru.

Возвращение с гимном и флагом Эмоции в Варне зашкаливали. Впервые после отстранения от международных стартов российские гимнастки участвовали в состязаниях под национальным флагом. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова в беседе с 360.ru отметила, что перед спортсменками стояла непростая задача, с которой они успешно справились.

На трибунах творилось что-то невероятное. Все были очень счастливы увидеть флаг России. И конечно, наши гимнастки молодцы: после такого большого перерыва они мужественно и героически справились с поставленной задачей. Ольга Капранова

Впечатляющие результаты продемонстрировали и взрослые, и юниорки. В индивидуальном многоборье честь страны защищали 19-летняя Мария Борисова и 15-летняя София Ильтерякова. Обе вошли в топ-6. Ильтерякова стала настоящей звездой турнира. Даже допустив потерю в упражнении с обручем в финале многоборья, что стоило ей нескольких баллов, она сумела взять себя в руки и уверенно пройти остальные виды, заняв в итоге пятое место.

Фото: РИА «Новости»

На этом соревнования для Софии не закончились. Шансы на медали у нее сохранялись до последнего дня турнира, когда гимнасткам предстояло разыграть награды в финалах отдельных видов. Первым испытанием снова стал обруч. Не обошлось без шероховатостей, и спортсменка явно была недовольна своим выступлениям, а после объявления оценок и вовсе расплакалась. Однако 29,900 балла дали ей возможность возглавить промежуточный протокол. Никто из выступавших после соперниц не смог перебить результат Ильтеряковой, и она завоевала свою первую золотую медаль ЧЕ. Мария Борисова также заставила поклонников поволноваться. После провального первого дня квалификации (28-е место из-за потерь в упражнениях с обручем и мячом) она сумела мобилизоваться, блестяще отработала с булавами и лентой и поднялась на 17 позиций. В итоге — звание призера чемпионата Европы и две медали: серебряная (булавы) и бронзовая (лента).

Фото: РИА «Новости»

Конкуренты и домашнее судейство: кому уступила Россия? Одной из основных интриг турнира стало выступление экс-россиянки Дарьи Варфоломеев, представляющей Германию. Олимпийская чемпионка приехала в Варну в нелучшей форме: после отравления, с тейпами на ногах и заметной одышкой. Тем не менее именно она продемонстрировала лучший результат и забрала золото в личном многоборье. Серебро досталось болгарке Стиляне Николовой, бронза — украинке Таисии Онофрийчук. В групповых упражнениях сборная Россия, представленная командой из Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, взяла два серебра. Главным соперником оказалась сборная Испания, особенно проявившая себя в упражнениях с обручами и булавами. Однако российские гимнастки — Арина Лысенко, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина — продемонстрировали, что готовы к борьбе на равных. Отдельным поводом для обсуждения стало судейство в финале в упражнениях с булавами. Россиянка Борисова не допустила ни одной ошибки, однако золото отдали Стиляне Николовой, у которой неточности были. Не исключено, что влияние оказали домашнее судейство и общий авторитет гимнастки.

Фото: IMAGO/Filippo Tomasi/IPA Sport / www.globallookpress.com

Неоднозначной была ситуация и с юниоркой Ксенией Савиновой: она вышла в финал только с обручем и заняла второе место. Сборная России была недовольна оценкой и подала протест, но его отклонили, оставив баллы без изменений. Юниорки: золото вопреки ошибкам В целом юниорский турнир показал, что смена растет достойная. Хотя в командном многоборье сборная России стала только пятой (сказались ошибки в квалификации), в финалах отдельных видов результаты порадовали. Яна Заикина, выступавшая с лентой, продемонстрировала редкую волю к победе. Попав в финал с восьмого места, в решающий момент она выступила идеально и принесла сборной России золото. Савинова с обручем завоевала серебро, а Ева Чевтаева остановилась в шаге от пьедестала — четвертое место с мячом. Главный итог: девять медалей и лидерство в командном зачете Вопреки прогнозам скептиков, именно Россия увезла из Варны больше всего наград: два золота, четыре серебра и три бронзы. Медали завоевали София Ильтерякова и Яна Заикина, две награды — Мария Борисова, еще одну — Ксения Савинова. Два серебра для России в групповых упражнениях завоевала команда спортсменок из «Небесной грации». Также взрослая сборная страны принесла бронзу.

Фото: РИА «Новости»

По сумме призовых мест Россия сумела обогнать все остальные страны-участницы. В неофициальном командном зачете и Болгария, и Германия, и Испания остались позади. Что дальше? Главный вопрос, который волнует болельщиков после триумфального возвращения российских гимнасток на международную арену: означает ли это полное и окончательное снятие всех барьеров? Президент Ивановской областной спортивной общественной организации «Федерация художественной гимнастики им. З. М. Матвеевой» Ирина Смыслова в беседе с 360.ru осторожно отметила, что тенденция идет именно к этому.

Очень хотелось бы считать, что это именно так. Как я понимаю, все дальнейшие соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации гимнастики, будут с участием наших спортсменов под флагом России. И мы этому очень рады. Ирина Смыслова

В ближайших планах — чемпионат мира, а затем — продолжение олимпийского цикла и отбор на Олимпийские игры 2028 года. «Художественная гимнастика активно развивается. Перспективы — большие», — подчеркнула Ольга Капранова. Несмотря на значительный перерыв, российская школа художественной гимнастики по-прежнему сильна и готова диктовать моду в этом виде спорта. Девять завоеванных на первом же после снятия ограничений чемпионате — это не просто успех, а заявка на возвращение мирового лидерства.