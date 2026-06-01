Триумф в Варне. Как российские гимнастки покорили чемпионат Европы после четырех лет изоляции
Гимнастка Капранова: российские гимнастки героически проявили себя на ЧЕ
В болгарском городе Варна с 27 по 31 мая прошло событие, которого российские болельщики ждали больше четырех лет. Сборная России по художественной гимнастике впервые после длительного перерыва официально выступила на чемпионате Европы. Итог превзошел ожидания: девять медалей, два золота и возвращение национального флага на международную арену. Для самих спортсменок соревнования стали проверкой на прочность, ведь выступать пришлось в условиях жесткой конкуренции и неоднозначного судейства. Подробности — в материале 360.ru.
Возвращение с гимном и флагом
Эмоции в Варне зашкаливали. Впервые после отстранения от международных стартов российские гимнастки участвовали в состязаниях под национальным флагом.
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова в беседе с 360.ru отметила, что перед спортсменками стояла непростая задача, с которой они успешно справились.
На трибунах творилось что-то невероятное. Все были очень счастливы увидеть флаг России. И конечно, наши гимнастки молодцы: после такого большого перерыва они мужественно и героически справились с поставленной задачей.
Ольга Капранова
Впечатляющие результаты продемонстрировали и взрослые, и юниорки. В индивидуальном многоборье честь страны защищали 19-летняя Мария Борисова и 15-летняя София Ильтерякова. Обе вошли в топ-6.
Ильтерякова стала настоящей звездой турнира. Даже допустив потерю в упражнении с обручем в финале многоборья, что стоило ей нескольких баллов, она сумела взять себя в руки и уверенно пройти остальные виды, заняв в итоге пятое место.
На этом соревнования для Софии не закончились. Шансы на медали у нее сохранялись до последнего дня турнира, когда гимнасткам предстояло разыграть награды в финалах отдельных видов. Первым испытанием снова стал обруч. Не обошлось без шероховатостей, и спортсменка явно была недовольна своим выступлениям, а после объявления оценок и вовсе расплакалась.
Однако 29,900 балла дали ей возможность возглавить промежуточный протокол. Никто из выступавших после соперниц не смог перебить результат Ильтеряковой, и она завоевала свою первую золотую медаль ЧЕ.
Мария Борисова также заставила поклонников поволноваться. После провального первого дня квалификации (28-е место из-за потерь в упражнениях с обручем и мячом) она сумела мобилизоваться, блестяще отработала с булавами и лентой и поднялась на 17 позиций.
В итоге — звание призера чемпионата Европы и две медали: серебряная (булавы) и бронзовая (лента).
Конкуренты и домашнее судейство: кому уступила Россия?
Одной из основных интриг турнира стало выступление экс-россиянки Дарьи Варфоломеев, представляющей Германию. Олимпийская чемпионка приехала в Варну в нелучшей форме: после отравления, с тейпами на ногах и заметной одышкой. Тем не менее именно она продемонстрировала лучший результат и забрала золото в личном многоборье.
Серебро досталось болгарке Стиляне Николовой, бронза — украинке Таисии Онофрийчук.
В групповых упражнениях сборная Россия, представленная командой из Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, взяла два серебра.
Главным соперником оказалась сборная Испания, особенно проявившая себя в упражнениях с обручами и булавами. Однако российские гимнастки — Арина Лысенко, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина — продемонстрировали, что готовы к борьбе на равных.
Отдельным поводом для обсуждения стало судейство в финале в упражнениях с булавами. Россиянка Борисова не допустила ни одной ошибки, однако золото отдали Стиляне Николовой, у которой неточности были. Не исключено, что влияние оказали домашнее судейство и общий авторитет гимнастки.
Неоднозначной была ситуация и с юниоркой Ксенией Савиновой: она вышла в финал только с обручем и заняла второе место. Сборная России была недовольна оценкой и подала протест, но его отклонили, оставив баллы без изменений.
Юниорки: золото вопреки ошибкам
В целом юниорский турнир показал, что смена растет достойная. Хотя в командном многоборье сборная России стала только пятой (сказались ошибки в квалификации), в финалах отдельных видов результаты порадовали.
Яна Заикина, выступавшая с лентой, продемонстрировала редкую волю к победе. Попав в финал с восьмого места, в решающий момент она выступила идеально и принесла сборной России золото.
Савинова с обручем завоевала серебро, а Ева Чевтаева остановилась в шаге от пьедестала — четвертое место с мячом.
Главный итог: девять медалей и лидерство в командном зачете
Вопреки прогнозам скептиков, именно Россия увезла из Варны больше всего наград: два золота, четыре серебра и три бронзы. Медали завоевали София Ильтерякова и Яна Заикина, две награды — Мария Борисова, еще одну — Ксения Савинова.
Два серебра для России в групповых упражнениях завоевала команда спортсменок из «Небесной грации». Также взрослая сборная страны принесла бронзу.
По сумме призовых мест Россия сумела обогнать все остальные страны-участницы. В неофициальном командном зачете и Болгария, и Германия, и Испания остались позади.
Что дальше?
Главный вопрос, который волнует болельщиков после триумфального возвращения российских гимнасток на международную арену: означает ли это полное и окончательное снятие всех барьеров?
Президент Ивановской областной спортивной общественной организации «Федерация художественной гимнастики им. З. М. Матвеевой» Ирина Смыслова в беседе с 360.ru осторожно отметила, что тенденция идет именно к этому.
Очень хотелось бы считать, что это именно так. Как я понимаю, все дальнейшие соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации гимнастики, будут с участием наших спортсменов под флагом России. И мы этому очень рады.
Ирина Смыслова
В ближайших планах — чемпионат мира, а затем — продолжение олимпийского цикла и отбор на Олимпийские игры 2028 года.
«Художественная гимнастика активно развивается. Перспективы — большие», — подчеркнула Ольга Капранова.
Несмотря на значительный перерыв, российская школа художественной гимнастики по-прежнему сильна и готова диктовать моду в этом виде спорта. Девять завоеванных на первом же после снятия ограничений чемпионате — это не просто успех, а заявка на возвращение мирового лидерства.