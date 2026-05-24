Российским гимнастам вернули флаг и гимн

European Gymnastics отменил все ограничения для российских спортсменов

После опубликования вердикта Международной федерации гимнастики 18 мая Европейский исполнительный комитет по спортивной гимнастике провел дополнительное онлайн-заседание в четверг, 21 мая.

«Европейская федерация гимнастики последует решению Международной федерации гимнастики об отмене всех ограничений, касающихся участия спортсменов из России и Беларуси, поскольку специальные правила Международной федерации гимнастики больше не действуют», — сообщили в исполкоме.

Это решение будет ратифицировано на внеочередном общем онлайн-собрании, которое пройдет в ближайшее время.

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян шагом к восстановлению единого спортивного пространства.

Ранее World Gymnastics сняла ограничения с российских гимнастов и допустила их к международным турнирам с флагом и гимном.