Сборная России по гимнастике прибыла на чемпионат Европы после проблемы с чартерным рейсом

Сборная России по гимнастике столкнулась с трудностями по пути на чемпионат Европы в Варну. Федерация гимнастики России (ФГР) организовала чартер для спортсменок, так как на регулярные рейсы из Стамбула не было билетов. Однако болгарские авиационные власти отказались согласовать вылет, сообщил RT .

В экстренном порядке ФГР обратилась к Turkish Airlines. Авиакомпания пошла навстречу, предоставив борт большей вместимости. Благодаря этому вся команда успела прибыть в Болгарию к старту турнира. Федерация выразила благодарность перевозчику за содействие.

Ранее ряду российских СМИ отказали в визах для освещения чемпионата из-за «угрозы безопасности».

Соревнования пройдут с 27 по 31 мая. Это первый крупный международный старт для россиянок после восстановления в правах — они выступят под своим флагом и гимном. На кону — не только медали, но и квоты на чемпионат мира.