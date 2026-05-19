Допуск без ограничений. Кто вернул Россию в мировую гимнастику с флагом и гимном? Журналист Ходоровский: позиция Дегтярева сыграла важную роль для World Gymnastic

Российская гимнастика возвращается на международные соревнования под национальным флагом и гимном: федерация World Gymnastics официально сняла все ограничения, допустив спортсменов из России до любых соревнований без нейтрального статуса. Почему чиновники вдруг сменили гнев на милость, что стоит за этим прорывом и чего ждать дальше, разбирался 360.ru.

Полный допуск Для многих болельщиков новость стала глотком свежего воздуха. С 2022 года российская гимнастика существовала в вакууме: сначала тотальный бан, затем унизительные требования нейтрального статуса и проверки, которые выдерживали не все. Теперь, наконец, World Gymnastics объявила полный допуск без ограничений. Решение также распространилось на белорусских спортсменов. Речь идет не только о спортивной или художественной гимнастике. Бан сняли со всех дисциплин, которые входят в Федерацию гимнастики России: это и прыжки на батуте, и спортивная акробатика, и аэробика. Уже в конце мая и в июне состоятся соревнования, на которых российские спортсмены смогут выступить под флагом и с гимном. Ими станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии и Азербайджане. Решение World Gymnastics в Сети уже назвали победой, которую не ждали так скоро.

Почему решение приняли именно сейчас По словам спортивного журналиста Бориса Ходоровского, смена курса среди чиновников сферы международной гимнастики произошла по четырем ключевым причинам. Первая из них — избрание двукратной олимпийской чемпионки Кирсти Ковентри на пост главы Международного олимпийского комитета. После этого организация заметно смягчила свою позицию. «Сейчас уже нет таких иезуитских требований к российским спортсменам, которые были перед Олимпиадой-2024, когда можно было выступить в нейтральном статусе, а чтобы получить этот статус, нужно было пройти проверку, которую далеко не все могли бы пройти», — отметил Ходоровский в беседе с 360.ru.

Второй причиной журналист назвал тот факт, что Международную федерацию гимнастики возглавляет японец Моринари Ватанабэ. Он также был кандидатом в президенты МОК и, хотя проиграл выборы, запомнился принципиальной позицией. «Он был единственным из кандидатов, кто во время своей предвыборной кампании посетил Москву и провел переговоры с руководителем российской Федерации гимнастики», — напомнил Борис. Третьим важным фактором эксперт обозначил объединение пяти существовавших в России федераций в одну единую, которую возглавил Олег Белозеров. Благодаря этому вести переговоры стало гораздо легче. «Но главная и, как мне кажется, решающая роль — это позиция министра спорта и президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Если раньше спортивные руководители занимали непримиримую позицию, мол, мы не будем никуда возвращаться, то сейчас была принята позиция более конструктивная. Возвращение шаг за шагом», — пояснил собеседник 360.ru.

Стратегия подразумевала участие в соревнованиях в нейтральном статусе, дальше — осознание главами международных федераций пользы от присутствия российских спортсменов для всего спортивного движения и только затем — обсуждение вопроса о флаге и гимне.

Шаг за шагом Россия возвращается на международную арену. И это, безусловно, нужно приветствовать. Борис Ходоровский

Что решит Европа: главная интрига мая Однако, несмотря на очевидный повод для радости, не обошлось без нюансов. Европейский гимнастический союз пока взял паузу на обдумывание вопроса о снятии ограничений с российских спортсменов. Формально решение World Gymnastics не является для него обязательным. И если Азия, Африка и Южная Америка не против, то внутри Европы сохраняется жесткое сопротивление.

В Европе достаточно много стран, которые очень не хотят видеть российских спортсменов с флагом и гимном. Это не только Украина, но и Германия, Франция, Великобритания, а также некоторые страны бывшего СССР.

Ближайшей проверкой станет чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет с 27 по 31 мая в Варне. Спортсменки из России уже оформили нейтральный статус и однозначно выступят, однако вопрос, услышат ли они гимн на пьедестале, пока открыт. «Флага и гимна может не быть, если европейцы займут непримиримую позицию. Хотя вряд ли это произойдет, на мой взгляд», — сказал эксперт. Надежда на Олимпиаду-2028 Но главным вопросом, который волнует болельщиков, остается Олимпиада-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Выйдет ли там Россия под национальным флагом? Ходоровский напомнил о разделении власти: решения об Олимпийских играх принимает МОК, а не World Gymnastics.

«Для участия в Олимпиаде нужно решение Международного олимпийского комитета. По белорусским спортсменам сняли все ограничения, а вот вопрос с Россией пока на паузе», — пояснил он. Однако, по словам журналиста, к 2028 году ситуация с большой вероятностью развернется в пользу нашей страны. В этом заинтересованы все структуры, включая организаторов соревнований в США.

Потому что соперничество российских и американских атлетов — это стержень Олимпийских игр последних лет, и, как говорил герой советского кинофильма: имя, афиша, касса.

Как изоляция сказалась на российских чемпионах Пока российским спортсменам необходимо сосредоточиться на восстановлении формы. Ходоровский констатировал: даже два-три года в изоляции, без международных стартов — это катастрофа для профессиональных атлетов.

Это был очень большой удар по российскому спорту. Даже в тех видах спорта, где наша страна всегда доминировала, после возвращения такого тотального доминирования уже нет.

Так, Россия проиграла чемпионат мира в синхронном плавании, в котором одерживала победу с 2001 года. Не самые лучшие результаты оказались и по фигурному катанию на Олимпиаде в Милане. «Чем быстрее мы вернемся на международную арену, тем быстрее наш спорт вернется на те позиции, которые занимал до бана», — заключил собеседник 360.ru.