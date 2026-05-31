Гимнастка Ильтерякова выиграла чемпионат Европы в упражнениях с обручем

Российская гимнастка София Ильтерякова заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Об этом сообщил ТАСС .

Второе место заняла Алина Горносько из Белоруссии, третье — итальянка София Раффаэли.

Ранее золото на чемпионате в упражнениях с лентой взяла россиянка Яна Заикина, она опередила украинку Софию Краинскую и Мелиссу Диет из Германии.

Впервые за пять лет российские гимнастки выступают на Чемпионате Европы с национальным флагом и гимном. Международная федерация гимнастики приняла решение о допуске спортсменок. Соревнования проходят в болгарской Варне с 27 по 31 мая.