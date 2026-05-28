Украинская гимнастка надела наушники и закрыла лицо во время гимна России

Украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения гимна России на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Все произошло после финала в упражнении с лентой среди юниоров.

Победу одержала россиянка Яна Заикина, набравшая 26,000 балла. Краинская стала второй с результатом 25,750 балла, третье место заняла представительница Германии Мелисса Диет.

Во время награждения российский гимн прозвучал впервые за пять лет на международном турнире по гимнастике.

Чемпионат Европы проходит в Варне с 27 по 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях с национальными символами после решения Международной федерации гимнастики, которая 17 мая допустила россиян к турнирам с флагом и гимном страны.

Позже аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз.