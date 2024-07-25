В Париже 24 июля началась XXXIII летняя Олимпиада. Официальное открытие соревнований пройдет 26 июля. Где можно будет посмотреть церемонию, как она пройдет и какие скандалы случились еще до официального начала Игр — в материале 360.ru.

Когда состоится церемония открытия Олимпийских игр в Париже Олимпиада в Париже пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. При этом 24 июля уже прошли состязания по регби и футболу, а 25-го числа — по гандболу и стрельбе из лука. Церемония открытия Игр начнется 26 июля в 19:30 по местному времени (20:30 по московскому времени). Как пройдет открытие Летних Игр 2024 Церемония открытия продлится четыре часа. Мероприятие будут транслировать на 80 огромных экранах вдоль реки Сены. Художественным руководителем события назначили театрального режиссера Тома Жолли. Шоу объединит в себе элементы драмтеатра, танца, цирка и оперы.

Открытие пройдет в виде водного парада на реке Сене. Делегации разных стран на 116 лодках проплывут около шести километров мимо собора Парижской Богоматери, Лувра, Гран-Пале и других объектов. «Шествие» завершится возле Эйфелевой башни на площади Трокадеро. После этого президент Франции Эммануэль Макрон выступит с речью. В шоу поучаствуют три тысячи артистов, в том числе 400 танцоров. За постановку взялась хореограф Мод Ле Пладек. На открытие вживую могут посмотреть 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран, 120 глав государств, более 300 тысяч зрителей. Ожидается, что по телевизору шоу посмотрят 1,5 миллиарда человек.

Фото: Global Look Press

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады россиянам В этом году Россию исключили из списка стран, которые будут транслировать церемонию открытия Олимпийских игр. Поэтому россиянам не получится посмотреть Олимпиаду по телевизору. При этом абсолютно всем будет доступна прямая трансляция на официальном YouTube-канале. Скандалы, связанные с Олимпиадой в Париже Транс-факелоносец В середине июля во Франции пронесли олимпийский огонь. Одним из героев дня стал парижский трансвестит Артюр Рейно под псевдонимом Минима Гесте. Свою часть дистанции он пробежал на высоких каблуках, в парике и корсете. Участием в эстафете Рейно поддержал ЛГБТ*-сообщество. Он заявил, что «10 лет назад невозможно было представить, что трансвестит несет олимпийский огонь».

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Отсутствие кондиционеров Днем в Париже температура воздуха переваливает далеко за 30 градусов. Однако из-за экологической повестки организаторы отказались от использования кондиционеров в местах проживания спортсменов — из-за выбросов углекислого газа. Таким образом они хотели сократить вред Олимпиады на экологию по сравнению с Играми в Лондоне в 2012 году вдвое. Многие объясняют это решение нехваткой финансирования. Взамен этому решили использовать экологическую систему водяного охлаждения. Но она явно не справляется с ситуацией, потому что в итоге спортивным делегациям приходилось привозить свои кондиционеры. Их не было даже в автобусах, поэтому атлеты везли с собой лед, переносные вентиляторы и раздевались до пояса.

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Грязная Сена Немало неприятных разговоров перед Олимпиадой принесло тревожное экологическое состояние реки Сены, где должны пройти соревнования по водным видам спорта. До этого купание в водоеме было официально запрещено с 1923 года. Власти потратили миллиарды евро, чтобы очистить реку, однако пробы воды за несколько месяцев до начала Игр показали, что она непригодна для купания. Доказать безопасность Сены вызвалась мэр Парижа Анн Идальго и президент Макрон. Они пообещали искупаться в Сене 23 июля. В качестве протеста жители Парижа объявили флэшмоб #JeChieDansLaSeineLe23Juin, что переводится как «Я нагажу в Сену 23 июня». В итоге Идальго вместе с организаторами проплыла в реке, но в другой день и в гидрокостюме. Макрон же не исполнил своего обещания.

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Знаменосец из OnlyFans Бывшая гражданка России Елена Куличенко, которая на Олимпиаде 2024 года выступит за Кипр, пронесет знамя страны на церемонии открытия. Правда, на днях выяснилось, что девушка имеет аккаунт в соцсети OnlyFans. На странице спортсменки есть откровенные фото и видео. Олимпийский комитет Кипра попросил ее удалить аккаунт,, но Куличенко отказалась это делать. Она заявила, что материалы на странице сделаны с помощью технологий искусственного интеллекта.

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Беспорядки на футболе Первый матч между Марокко и Аргентиной завершился массовыми беспорядками. Игру даже пришлось на два часа прервать. Счет был 2:1, когда на 16-й минуте добавленного времени аргентинец Кристиан Медина сравнял счет. Марокканские болельщики выбежали на поле и потребовали от судей не засчитывать гол из-за офсайта. В итоге игру прервали совсем, зрителей вывели со стадиона. Футболисты доиграли без зрителей. В итоге Марокко одержало победу, так как гол Медины отменили после просмотра VAR-систем.

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Кроме того, несколько дней назад двух футболисток из Канады исключили из сборной, так как они следили за соперницами из Новой Зеландии перед предстоящим с ними матчем. «Зачистка» улиц от бездомных Перед началом Игр строительная техника очистила улицы Парижа от палаточных городов, где жили бездомные. Это сделали для того, чтобы не испортить впечатление иностранных гостей о столице Франции. Лагеря временного проживания перенесли за пределы города.

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