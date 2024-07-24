«Серьезные этические опасения». Куличенко отказалась удалять аккаунт на Onlyfans

Олимпийский комитет Кипра уведомили о том, что у знаменосца национальной сборной Елены Куличенко есть аккаунт на Onlyfans. Об этом сообщило издание Greek City Times .

Бывшую россиянку попросили закрыть страницу, но она отказалась.

«Эта ситуация вызывает серьезные этические опасения по поводу того, кто должен нести кипрский флаг. Это также разоблачает халатность Кипрского олимпийского комитета, поскольку они должны были тщательно изучить биографию каждого спортсмена», — отметили авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что спортсмены на Олимпиаде в Париже представят не только себя, но и всю нацию.

Сама Куличенко заявила, что на видео на Onlyfans изображена не она, а продукт искусственного интеллекта. При этом в полицию девушка не обратилась, а кадры все еще находятся в свободном доступе.

Фотографии легкоатлетки обнаружили на Onlyfans накануне. Девушка выкладывала для фанатов откровенные снимки и видео.