Олимпиада в Париже. Когда и как пройдут летние Игры-2024

Четыре дополнительных вида спорта добавят к Олимпиаде в Париже

Sun Fei/XinHua
Фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press

В конце июля в Париже стартует летняя Олимпиада. В ней поучаствуют представители 32 видов спорта. Когда Игры начнутся и закончатся, что запланировали на церемонии открытия и кто поедет от России — в материале 360.ru.

Когда начинаются Летние Олимпийские игры в Париже

XXXIII летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Соревнования в четырех видах спорта начнутся на несколько дней раньше: с 24 июля стартует регби и футбол, а с 25-го числа — гандбол и стрельба из лука.

Символы Олимпиады-2024

Эмблема Игр-2024 выглядит как медаль с изображением огня и лица Марианны одновременно — это символ Французской республики и ее прозвище со времен революции 1789–1794 годов. Ниже расположены олимпийские кольца, в середине — надпись Paris 2024.

Kenjiro Matsuo/AFLO
Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Лозунг ОИ — «Свобода, равенство, братство», слоган — «Широко открытые Игры».

Талисман нынешних Игр — красный фригийский колпак по имени Фриж. Его носили древние фригийцы, которые жили на западе Малой Азии. Во время Великой французской революции шапки надевали якобинцы как символ свободы.

Kenjiro Matsuo/AFLO
Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Как пройдет церемония открытия Игр в Париже

Церемония открытия начнется 26 июля, в 20:30 по московскому времени. Парад спортсменов проведут на реке Сене в Париже.

В мероприятии задействуют 94 лодки: они провезут участников церемонии по реке (длина пути составит примерно шесть километров). В это время на 12 художественных табло покажут Париж и его достопримечательности.

Лодки завершат парад возле площади Трокадеро в 16-м округе столицы Франции, откуда открывается лучший вид на ее символ — Эйфелеву башню. В финале церемонии зажгут олимпийский огонь.

Sun Fei/XinHua
Фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press

Где и когда пройдут соревнования

Основные соревнования проведут в Париже. Их организуют в таких известных локациях, как Марсово поле возле Эйфелевой башни, Большой дворец (Гран-Пале), спорткомплекс «Ролан Гаррос» и арена «Берси».

Часть состязаний перенесут в пригороды французской столицы. Так, их примут стадион «Стад де Франс» в Се-Дени, комплекс «Вер-сюр-Марн» и арена «Ла-Дефанс» в Нантере. Один из заездов по маунтинбайку организуют на искусственном холме Эланкур, самой высокой точке Парижа.

Sun Fei/XinHua
Фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press

Помимо этого, соревнования пройдут в Марселе, Ницце, Лионе, Бордо, Нанте, Сент-Этьене и на острове Таити. Олимпийскую деревню обустроят в департаменте Сен-Мен-Дени на берегу Сены.

Виды спорта летней Олимпиады

В 2024 году в летних Олимпийских играх поучаствуют 14 250 спортсменов. Они представят свои страны в 32 видах спорта, четыре из которых будут считаться дополнительными. Это серфинг, скейтбординг, брейк-данс и спортивное скалолазание.

Основные дисциплины: академическая гребля, волейбол, в том числе пляжный, настольный теннис, стрельба из лука, бадминтон, гандбол, парусный спорт, теннис, обычный баскетбол и 3×3, гольф, регби-7, триатлон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, серфинг, тхэквондо, художественная и спортивная гимнастика, пряжки на батуте, тяжелая атлетика, борьба вольная и греко-римская, дзюдо, современное пятиборье, фехтование, велоспорт, конный спорт, водные виды поло, легкая атлетика, стендовая и пулевая стрельба и хоккей на траве.

Virginie Lefour/Keystone Press Agency
Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главные соревнования Олимпиады в Париже

Состязания Олимпиады-2024 пройдут по следующему графику:

Полное расписание летних Игр в Париже можно посмотреть по ссылке.

Sun Fei/XinHua
Фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press

Россия на Олимпиаде в Париже

Условия МОК

В 2024 году в Олимпийских играх в Париже примут участие 206 стран, в том числе Россия. Но собственной сборной у нее не будет — можно выступать лишь в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет выдвинул и другие требования: российским спортсменам нельзя участвовать в командных состязаниях, атлетам необходимо пройти отбор. Кроме того, представитель из России не должен публично поддерживать СВО и силовиков, придется согласиться с новой мирной хартией Олимпиады.

Кого из российских спортсменов допустили к Олимпийским играм

МОК допустил к участию следующих российских представителей:

Kenjiro Matsuo/AFLO
Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Спортсменам предстоит пройти отборочные состязания. Только после этого им разрешат участвовать в Олимпиаде-2024.

Alexis Sciard/Keystone Press Agency
Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где смотреть Олимпиаду-2024

Игры в Париже можно будет посмотреть на YouTube-канал Olympics или на сайте olympics.com.

Будут ли транслировать состязания по российскому телевидению, пока не известно. По информации СМИ, контракты на показ летней Олимпиады не заключены.

Олимпиада в Париже. Когда и как пройдут летние Игры-2024

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