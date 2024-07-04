Олимпиада в Париже. Когда и как пройдут летние Игры-2024
Четыре дополнительных вида спорта добавят к Олимпиаде в Париже
В конце июля в Париже стартует летняя Олимпиада. В ней поучаствуют представители 32 видов спорта. Когда Игры начнутся и закончатся, что запланировали на церемонии открытия и кто поедет от России — в материале 360.ru.
Когда начинаются Летние Олимпийские игры в Париже
XXXIII летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Соревнования в четырех видах спорта начнутся на несколько дней раньше: с 24 июля стартует регби и футбол, а с 25-го числа — гандбол и стрельба из лука.
Символы Олимпиады-2024
Эмблема Игр-2024 выглядит как медаль с изображением огня и лица Марианны одновременно — это символ Французской республики и ее прозвище со времен революции 1789–1794 годов. Ниже расположены олимпийские кольца, в середине — надпись Paris 2024.
Лозунг ОИ — «Свобода, равенство, братство», слоган — «Широко открытые Игры».
Талисман нынешних Игр — красный фригийский колпак по имени Фриж. Его носили древние фригийцы, которые жили на западе Малой Азии. Во время Великой французской революции шапки надевали якобинцы как символ свободы.
Как пройдет церемония открытия Игр в Париже
Церемония открытия начнется 26 июля, в 20:30 по московскому времени. Парад спортсменов проведут на реке Сене в Париже.
В мероприятии задействуют 94 лодки: они провезут участников церемонии по реке (длина пути составит примерно шесть километров). В это время на 12 художественных табло покажут Париж и его достопримечательности.
Лодки завершат парад возле площади Трокадеро в 16-м округе столицы Франции, откуда открывается лучший вид на ее символ — Эйфелеву башню. В финале церемонии зажгут олимпийский огонь.
Где и когда пройдут соревнования
Основные соревнования проведут в Париже. Их организуют в таких известных локациях, как Марсово поле возле Эйфелевой башни, Большой дворец (Гран-Пале), спорткомплекс «Ролан Гаррос» и арена «Берси».
Часть состязаний перенесут в пригороды французской столицы. Так, их примут стадион «Стад де Франс» в Се-Дени, комплекс «Вер-сюр-Марн» и арена «Ла-Дефанс» в Нантере. Один из заездов по маунтинбайку организуют на искусственном холме Эланкур, самой высокой точке Парижа.
Помимо этого, соревнования пройдут в Марселе, Ницце, Лионе, Бордо, Нанте, Сент-Этьене и на острове Таити. Олимпийскую деревню обустроят в департаменте Сен-Мен-Дени на берегу Сены.
Виды спорта летней Олимпиады
В 2024 году в летних Олимпийских играх поучаствуют 14 250 спортсменов. Они представят свои страны в 32 видах спорта, четыре из которых будут считаться дополнительными. Это серфинг, скейтбординг, брейк-данс и спортивное скалолазание.
Основные дисциплины: академическая гребля, волейбол, в том числе пляжный, настольный теннис, стрельба из лука, бадминтон, гандбол, парусный спорт, теннис, обычный баскетбол и 3×3, гольф, регби-7, триатлон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, серфинг, тхэквондо, художественная и спортивная гимнастика, пряжки на батуте, тяжелая атлетика, борьба вольная и греко-римская, дзюдо, современное пятиборье, фехтование, велоспорт, конный спорт, водные виды поло, легкая атлетика, стендовая и пулевая стрельба и хоккей на траве.
Главные соревнования Олимпиады в Париже
Состязания Олимпиады-2024 пройдут по следующему графику:
- 26 июля — церемония открытия;
- 27 июля — 4 августа — плавание;
- 27 июля — 10 августа — прыжки в воду;
- 27 июля — 11 августа — велоспорт;
- 27 июля — 3 августа — дзюдо;
- 27 июля — 5 августа — спортивная гимнастика;
- 29 июля — 5 августа — художественная гимнастика;
- 31 июля — серфинг;
- 1-11 августа — легкая атлетика;
- 2-4 августа — теннис;
- 3-10 августа — бокс;
- 7-10 августа — тхэквондо;
- 7 и 10 августа — синхронное плавание;
- 8-10 августа — финал турнира по футболу;
- 9-11 августа — финал турнира по волейболу;
- 10-11 августа — финал турнира по баскетболу;
- 11 августа — церемония закрытия.
Полное расписание летних Игр в Париже можно посмотреть по ссылке.
Россия на Олимпиаде в Париже
Условия МОК
В 2024 году в Олимпийских играх в Париже примут участие 206 стран, в том числе Россия. Но собственной сборной у нее не будет — можно выступать лишь в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет выдвинул и другие требования: российским спортсменам нельзя участвовать в командных состязаниях, атлетам необходимо пройти отбор. Кроме того, представитель из России не должен публично поддерживать СВО и силовиков, придется согласиться с новой мирной хартией Олимпиады.
Кого из российских спортсменов допустили к Олимпийским играм
МОК допустил к участию следующих российских представителей:
- Тамару Дронову и Алену Иванченко в дисциплине «велоспорт»;
- Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Шамиля Мамедова, Начына Монгуша, Магомеда Муртазалиева, Алана Остаева, Алину Касабиеву, Наталью Малышеву, Елизавету Петлякову и Веронику Чумикову в дисциплине «борьба»;
- Анжелу Бладцеву в пряжках на батуте.
- Теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер приняли приглашения на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета. Они выступят в одиночном разряде. Кроме того, заявлены пары Медведев/Сафиуллин, Андреева/Шнайдер, Александрова/Веснина, но кандидатуру Весниной МОК еще не одобрил.
Спортсменам предстоит пройти отборочные состязания. Только после этого им разрешат участвовать в Олимпиаде-2024.
Где смотреть Олимпиаду-2024
Игры в Париже можно будет посмотреть на YouTube-канал Olympics или на сайте olympics.com.
Будут ли транслировать состязания по российскому телевидению, пока не известно. По информации СМИ, контракты на показ летней Олимпиады не заключены.