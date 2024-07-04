Олимпиада в Париже. Когда и как пройдут летние Игры-2024

В конце июля в Париже стартует летняя Олимпиада. В ней поучаствуют представители 32 видов спорта. Когда Игры начнутся и закончатся, что запланировали на церемонии открытия и кто поедет от России — в материале 360.ru.

Когда начинаются Летние Олимпийские игры в Париже XXXIII летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Соревнования в четырех видах спорта начнутся на несколько дней раньше: с 24 июля стартует регби и футбол, а с 25-го числа — гандбол и стрельба из лука. Символы Олимпиады-2024 Эмблема Игр-2024 выглядит как медаль с изображением огня и лица Марианны одновременно — это символ Французской республики и ее прозвище со времен революции 1789–1794 годов. Ниже расположены олимпийские кольца, в середине — надпись Paris 2024.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO / Global Look Press

Лозунг ОИ — «Свобода, равенство, братство», слоган — «Широко открытые Игры». Талисман нынешних Игр — красный фригийский колпак по имени Фриж. Его носили древние фригийцы, которые жили на западе Малой Азии. Во время Великой французской революции шапки надевали якобинцы как символ свободы.

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO / Global Look Press

Как пройдет церемония открытия Игр в Париже Церемония открытия начнется 26 июля, в 20:30 по московскому времени. Парад спортсменов проведут на реке Сене в Париже. В мероприятии задействуют 94 лодки: они провезут участников церемонии по реке (длина пути составит примерно шесть километров). В это время на 12 художественных табло покажут Париж и его достопримечательности. Лодки завершат парад возле площади Трокадеро в 16-м округе столицы Франции, откуда открывается лучший вид на ее символ — Эйфелеву башню. В финале церемонии зажгут олимпийский огонь.

Фото: Sun Fei/XinHua / Global Look Press

Где и когда пройдут соревнования Основные соревнования проведут в Париже. Их организуют в таких известных локациях, как Марсово поле возле Эйфелевой башни, Большой дворец (Гран-Пале), спорткомплекс «Ролан Гаррос» и арена «Берси».

Часть состязаний перенесут в пригороды французской столицы. Так, их примут стадион «Стад де Франс» в Се-Дени, комплекс «Вер-сюр-Марн» и арена «Ла-Дефанс» в Нантере. Один из заездов по маунтинбайку организуют на искусственном холме Эланкур, самой высокой точке Парижа.

Фото: Sun Fei/XinHua / Global Look Press

Помимо этого, соревнования пройдут в Марселе, Ницце, Лионе, Бордо, Нанте, Сент-Этьене и на острове Таити. Олимпийскую деревню обустроят в департаменте Сен-Мен-Дени на берегу Сены.

Виды спорта летней Олимпиады В 2024 году в летних Олимпийских играх поучаствуют 14 250 спортсменов. Они представят свои страны в 32 видах спорта, четыре из которых будут считаться дополнительными. Это серфинг, скейтбординг, брейк-данс и спортивное скалолазание. Основные дисциплины: академическая гребля, волейбол, в том числе пляжный, настольный теннис, стрельба из лука, бадминтон, гандбол, парусный спорт, теннис, обычный баскетбол и 3×3, гольф, регби-7, триатлон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, серфинг, тхэквондо, художественная и спортивная гимнастика, пряжки на батуте, тяжелая атлетика, борьба вольная и греко-римская, дзюдо, современное пятиборье, фехтование, велоспорт, конный спорт, водные виды поло, легкая атлетика, стендовая и пулевая стрельба и хоккей на траве.

Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency / Global Look Press

Главные соревнования Олимпиады в Париже Состязания Олимпиады-2024 пройдут по следующему графику: 26 июля — церемония открытия;

27 июля — 4 августа — плавание;

27 июля — 10 августа — прыжки в воду;

27 июля — 11 августа — велоспорт;

27 июля — 3 августа — дзюдо;

27 июля — 5 августа — спортивная гимнастика;

29 июля — 5 августа — художественная гимнастика;

31 июля — серфинг;

1-11 августа — легкая атлетика;

2-4 августа — теннис;

3-10 августа — бокс;

7-10 августа — тхэквондо;

7 и 10 августа — синхронное плавание;

8-10 августа — финал турнира по футболу;

9-11 августа — финал турнира по волейболу;

10-11 августа — финал турнира по баскетболу;

11 августа — церемония закрытия. Полное расписание летних Игр в Париже можно посмотреть по ссылке.

Фото: Sun Fei/XinHua / Global Look Press

Россия на Олимпиаде в Париже Условия МОК В 2024 году в Олимпийских играх в Париже примут участие 206 стран, в том числе Россия. Но собственной сборной у нее не будет — можно выступать лишь в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет выдвинул и другие требования: российским спортсменам нельзя участвовать в командных состязаниях, атлетам необходимо пройти отбор. Кроме того, представитель из России не должен публично поддерживать СВО и силовиков, придется согласиться с новой мирной хартией Олимпиады. Кого из российских спортсменов допустили к Олимпийским играм МОК допустил к участию следующих российских представителей: Тамару Дронову и Алену Иванченко в дисциплине «велоспорт»;

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO / Global Look Press

Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Шамиля Мамедова, Начына Монгуша, Магомеда Муртазалиева, Алана Остаева, Алину Касабиеву, Наталью Малышеву, Елизавету Петлякову и Веронику Чумикову в дисциплине «борьба»;

Анжелу Бладцеву в пряжках на батуте.

Теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер приняли приглашения на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета. Они выступят в одиночном разряде. Кроме того, заявлены пары Медведев/Сафиуллин, Андреева/Шнайдер, Александрова/Веснина, но кандидатуру Весниной МОК еще не одобрил. Спортсменам предстоит пройти отборочные состязания. Только после этого им разрешат участвовать в Олимпиаде-2024.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / Global Look Press

Где смотреть Олимпиаду-2024 Игры в Париже можно будет посмотреть на YouTube-канал Olympics или на сайте olympics.com. Будут ли транслировать состязания по российскому телевидению, пока не известно. По информации СМИ, контракты на показ летней Олимпиады не заключены.