Макрон отказался окунаться в Сену перед Олимпиадой

Елисейский дворец: Макрон не станет купаться в Сене перед Олимпиадой

Президент Франции Эммануэль Макрон не отрекся от своего обещания искупаться в Сене, но не станет этого делать перед Олимпийскими играми. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на представителей Елисейского дворца.

Собеседники подчеркнули, что глава государства может сделать это в любой момент, который анонсируют заранее.

«Президент не говорил, что собирается купаться перед Олимпиадой, он объявил, что собирается купаться, и он всегда демонстрировал эту уверенность», — заявили в Елисейском дворце.

Представители пресс-службы подчеркнули, что чистая вода в Сене останется и после международных соревнований, что позволит открыть дополнительные места для купания для всех желающих.

«С учетом этого у президента появится возможность окунуться в воду реки в любое удобное для него время», — добавили собеседники.

Затраты властей Парижа на очистку Сены ранее оценили в 1,4 миллиарда евро. Протекающую по столице Франции реку организаторы Олимпийских игр используют для проведения соревнований по водным дисциплинам. Для подтверждения чистоты воды мэр Парижа Анн Идальго совершила заплыв на 100 метров.