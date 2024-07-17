Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

В столице Франции с 26 июля по 11 августа пройдет XXXIII летняя Олимпиада. Соревнования по плаванию решили организовать не в спортивных бассейнах, а прямо в Сене. Специалисты забили тревогу: река сильно загрязнена и, несмотря на дорогостоящую очистку, может быть непригодна для купания. Чем опасна главная водная артерия Парижа, что думают об этом экологи и сами пловцы, выяснил 360.ru.

Зачем проводить соревнования на Сене Зацикленность французов на Сене понятна. Именно в этой реке во время летней Олимпиады 1904 года прошли соревнования по гребле, водному поло и плаванию. Тогда в ней купались все без исключения, еще водилась рыба. Но в 1923-м купание в водоеме официально запретили из-за высокого уровня загрязненности.

Фото: The Francis Frith Collection/Heritage PhotoGraphic Resources / Global Look Press

Почему река Сена такая грязная Действительно, воспетая в песнях и литературе парижская река находится в неприемлемом состоянии примерно 100 лет. Там давно вымерла рыба, а купаться не только неприятно, но и опасно для здоровья. За десятилетия местные жители превратили Сену в могильник для мусора: она полна старых велосипедов и другого хлама. Кроме того, в период сильных дождей вода из городских канализаций сливается напрямую в реку без предварительной очистки.

Фото: Gao Jing/XinHua / Global Look Press

Несмотря на тревожную экологическую обстановку, на протяжении 100 лет реку не чистили. В 1988 году мэр французской столицы Жак Ширак, будущий президент, пообещал, что Сена станет достаточно чистой, чтобы люди могли в ней плавать к 1994 году. Однако очистку начали только в 2022-м — в преддверии летней Олимпиады.

Фото: Gao Jing/XinHua / Global Look Press

Миллиардная очистка Сены Стоимость работ по очистке реки составила 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов или свыше 132 миллиардов рублей).

За эти деньги в Париже построили новые очистные сооружения и модернизировали старые. В 2018 году, когда стало известно о месте проведения ОИ-2024, пришвартованным на Сене яхтам дали два года, чтобы они начали сбрасывать отходы в городскую канализацию.

Фото: Gao Jing/XinHua / Global Look Press

На берегу реки установили огромные резервуары для хранения сточных вод, чтобы они попадали туда после сильных дождей. Рядом с железнодорожным вокзалом Аустерлиц выкопали гигантское хранилище для грязной воды, которую решили очищать перед вливанием в Сену. Мэрия утверждает, что качество воды сейчас значительно улучшилось, в реку вернулись некоторые виды рыб.

Фото: Подземное хранилище воды в окрестностях вокзала Аустерлиц. Gao Jing/XinHua / Global Look Press

Купание Макрона — гарант чистоты реки? Тем временем лабораторные исследования не внушали оптимизма. С сентября 2023-го по март 2024-го организация Surfrider Foundation регулярно брала по 13 проб в местах, где пройдут олимпийские соревнования, — под мостами Александра III и Альмы.

Интересно По данным Европейской директивы по плаванию 2006 года, показатели кишечной палочки Escherichia coli не должны превышать 1000 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 100 миллилитров, энтерококков — 400 КОЕ на 100 миллилитров. В Сене эти значения перевалили за 2000 и 500 КОЕ на 100 миллилитров соответственно. В феврале, когда очистка реки еще не началась, концентрации были в разы больше: 7,25 тысячи и 1190 соответственно. По данным Европейской директивы по плаванию 2006 года, показатели кишечной палочки Escherichia coli не должны превышать 1000 колониеобразующих единиц (КОЕ) на 100 миллилитров, энтерококков — 400 КОЕ на 100 миллилитров. В Сене эти значения перевалили за 2000 и 500 КОЕ на 100 миллилитров соответственно. В феврале, когда очистка реки еще не началась, концентрации были в разы больше: 7,25 тысячи и 1190 соответственно.

В конце весны издание CNEWS сообщило, что в Сену в мае попало 50 тонн сточных вод из-за поломки насосов на одной из очистительных станций. Местные жители утверждали, что огромные суммы денег, потраченные на очистку Сены, выкинули на ветер. По их мнению, средства могли пойти на сокращение неравенства в благосостоянии города.

В качестве протеста парижане пригрозили испражняться в Сену и запустили флешмоб #JeChieDansLaSeineLe23juin («Я нагажу в Сену 23 июня» — к этому дню чиновники собирались лично искупаться в реке, чтобы подтвердить безопасность воды).

Фото: Cao Can/XinHua / Global Look Press

В начале июля тесты показали, что столичный водоем отвечает всем необходимым стандартам. Показатели не превышали норму с 26 по 29 июня, а также 1 и 2 июля. «Эти хорошие результаты — следствие улучшения погодных условий, но прежде всего это стало эффектом нашего плана по очистке. Как только погода становится теплой, мы замечаем, что результаты улучшаются в течение нескольких часов», — заявили в префектуре Парижа.

В итоге мэр города Анн Идальго и организаторы Игр совершили заплыв 17 июля (правда, температура реки была примерно 20 градусов, когда уровень бактерий низок, сообщил FranceInf). На очереди — президент Франции Эммануэль Макрон, тоже давший обещание опробовать Сену.

«Я вспомнил полковника Петрушенко, который вместе с сыновьями купался в озере в зоне радиактивного заражения в Казахстане. Он пытался доказать, что оно неопасно. Поэтому, если нужно оправдать деньги, любой полезет в Сену», — прокомментировал гидролог и специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Можно ли очистить Сену за несколько месяцев Сену нельзя моментально очистить, заявил 360.ru инженер Института водных проблем РАН, начальник центра регистра и кадастра Сельхозакадемии имени Тимирязева Сергей Беднарук. В водоеме годами накапливаются донные отложения, вторичные загрязнения, от которых сложно избавиться всего за несколько месяцев.

«Чтобы очистить Сену, необходимо сначала предотвратить ее загрязнение, то есть прекратить сброс сточных вод. Далее следует предотвратить сток загрязняющих веществ с территорий различных сельхозугодий. Для этого поля вспахивают специальным образом, сокращают удобрения и так далее», — перечислил эксперт. Удаление донных отложений, которым занимаются французские власти, весьма сомнительно, считает Беднарук. Трогать их — значит делать реке хуже.

В очень короткие сроки привести реку в состояние, близкое к идеальному, практические невозможно вне зависимости от денежных вливаний. Природа есть природа. Сергей Беднарук

Нельзя сказать, что в Европе все так плохо с экологической обстановкой, добавил Болгов. Но в крупных городах ради улучшения качества воды придется постараться. Это дело не одного дня или месяца, а нескольких лет.

Фото: Gao Jing/XinHua / Global Look Press

Насколько безопасны соревнования в Сене для пловцов Соревнования в озерах и реках не новинка, подчеркнул в разговоре с 360.ru пловец, член национальной сборной России с 1999 года, трехкратный рекордсмен мира, четырехкратный рекордсмен Европы и рекордсмен мира по плаванию в категории «Мастерс» Николай Скворцов. «В Пекине, например, соревнования проводили на озере, в 2012 году в Лондоне — в Темзе, в Рио-де-Жайнеро — в Рио-Гранде. То есть опыт организации соревнований в больших водоемах, в том числе реках, есть», — уточнил пловец.

Однако в природных водоемах сложнее выстроить трассу с равными условиями для всех участников. «В Сене течение достаточно сильное, мне сложно представить, как там будут проходить заплывы», — отметил Скворцов.

Интересно Случаи отравлений на Олимпиадах из-за заплывов в грязной воде уже были. В 2012 году на Играх в Лондоне у сотен пловцов проявились тошнота, диарея, рвота и судороги после состязаний в Темзе. Случаи отравлений на Олимпиадах из-за заплывов в грязной воде уже были. В 2012 году на Играх в Лондоне у сотен пловцов проявились тошнота, диарея, рвота и судороги после состязаний в Темзе.

Может ли спортсмен, посчитав Сену грязной для заплыва, отказаться от соревнований? Конечно, но обычно атлеты лезут из кожи вон, чтобы попасть на Олимпиаду и просто участвовать — в любых условиях, рассказал Скворцов. «Думаю, отказываться никто не будет, ведь для большинства это единственный шанс в жизни поучаствовать в Олимпийских играх. Если будут случаи отравления, то ответственность за это ляжет на организаторов. Надеемся, все пройдет на должном уровне», — констатировал пловец.

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Запасной вариант Несмотря на скоростную очистку Сены, власти Франции предусмотрели запасной вариант на случай, если во время Игр вода в реке все же окажется непригодной для плавания. Тогда состязания проведут в городе Вэр-Сюр-Марн — на арене для гребли на байдарках и каноэ. Правила также позволяют заменить триатлон дуатлоном.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

По плану сначала по Сене проплывут триатлонисты: 30 июля — мужчины, на следующий день — женщины. Затем будут соревноваться пловцы-марафонцы, 8 и 9 августа, и паратриатлонисты, 1 и 2 сентября. Французские власти пообещали, что после Олимпиады реку Сену откроют для купания — летом 2025 года.