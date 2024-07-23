Аккаунт бывшей российской спортсменки Куличенко нашли на OnlyFans
eReportaz: у кипрской легкоатлетки Елены Куличенко есть аккаунт на OnlyFans
Фотографии легкоатлетки, бывшей гражданки России Елены Куличенко обнаружили на платформе OnlyFans. Об этом сообщило греческое издание eReportaz.
Для своих фанатов девушка выкладывала обнаженные снимки и видео. Олимпийский комитет Кипра поставили в известность. В организации попросили спортсменку удалить аккаунт, но та отказалась. Девушка является знаменосцем сборной Кипра на Олимпийских играх-2024.
«Возникает огромный моральный вопрос о том, кто будет держать флаг Кипра. Это также показывает небрежность, с которой действовал Олимпийский комитет Кипра, поскольку он должен был сначала провести тщательное расследование биографии и личности каждого спортсмена», — написали авторы материала.
Адвокаты Куличенко уверяют, что на фото и видео не она, а снимки якобы создал искусственный интеллект. Но сама спортсменка в полицию не обращалась и аккаунт удалять не стала.
Мастер спорта по легкой атлетике Куличенко заявила о планах сменить свое спортивное гражданство в 2021 году. Тогда она призналась, что планирует выступать за Кипр.