Аккаунт бывшей российской спортсменки Куличенко нашли на OnlyFans

eReportaz: у кипрской легкоатлетки Елены Куличенко есть аккаунт на OnlyFans

Idrees Abbas/Keystone Press Agency
Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фотографии легкоатлетки, бывшей гражданки России Елены Куличенко обнаружили на платформе OnlyFans. Об этом сообщило греческое издание eReportaz.

Для своих фанатов девушка выкладывала обнаженные снимки и видео. Олимпийский комитет Кипра поставили в известность. В организации попросили спортсменку удалить аккаунт, но та отказалась. Девушка является знаменосцем сборной Кипра на Олимпийских играх-2024.

«Возникает огромный моральный вопрос о том, кто будет держать флаг Кипра. Это также показывает небрежность, с которой действовал Олимпийский комитет Кипра, поскольку он должен был сначала провести тщательное расследование биографии и личности каждого спортсмена», — написали авторы материала.

Адвокаты Куличенко уверяют, что на фото и видео не она, а снимки якобы создал искусственный интеллект. Но сама спортсменка в полицию не обращалась и аккаунт удалять не стала.

Мастер спорта по легкой атлетике Куличенко заявила о планах сменить свое спортивное гражданство в 2021 году. Тогда она призналась, что планирует выступать за Кипр.

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