Горькое серебро «Краснодара» и яркое золото «Зенита». Полные итоги финала РПЛ: все ли заслужили своих мест? Спортивный журналист Роганов: «Зенит» набрал очки и стал чемпионом заслуженно

Столь огненного финала РПЛ не видела уже давно. Восемь стадионов по всей стране превратились в побоища, где пощады не просили, а пленных, судя по обилию карточек, не брали. Пока «Краснодар» судорожно цеплялся за призрачную надежду, аутсайдеры устроили настоящую резню на нижних этажах турнирной таблицы. Какая интрига превратила национальный чемпионат в бурлящий котел, как прошли матчи и чем завершилась главная футбольная драма года — в материале 360.ru.

«Ростов» — «Зенит». Повезло? Главная схватка финального тура развернулась в Ростове-на-Дону. «Зенит» въезжал в этот матч первым в таблице с 65-ю очками. Для чемпионства сине-бело-голубым было достаточно ничьей. Коллектив Сергея Семака не стал искушать судьбу и принялся методично душить соперника с первых же мгновений встречи. Уже на 13-й минуте арбитр указал на 11-метровую отметку. Александр Соболев хладнокровно, словно заправский палач, реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. Однако легкой прогулки у питерского гранда не получилось, и благополучный фасад едва не рухнул во втором тайме. На 74-й минуте защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков заставил сердца болельщиков забиться в бешеном ритме, совершив безрассудный фол. Арбитр показал красную карточку. «Зенит» переиграл «Ростов» с минимальным счетом. Этого хватило, чтобы команда стала чемпионом РПЛ. «Ростов» набрал 33 балла и завершил выступление на 10-й строчке турнирной таблицы.

«„Зениту“ повезло. Была ошибка в обороне у „Ростова“. На ровном месте привезли себе пенальти, „Зенит“ забил быстрый гол. А в команде Семака как раз акцент на быстрый гол, чтобы дальше играть на контратаках. Забили и дальше играли от обороны», — объяснил 360.ru футбольный эксперт и автор телеграм-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков. «Краснодар» душит «Оренбург» и плачет В это же самое время на роскошной арене в Краснодаре разыгрывался акт глубокой спортивной драмы, где местный клуб пытался сотворить чудо, надеясь на осечку лидера. Южные «быки» вышли на битву против «Оренбурга» с яростью раненого зверя. Черно-зеленая лавина сминала оборонительные редуты гостей, и на 36-й минуте Кевин Ленини точным ударом вонзил снаряд в сетку ворот, заставив трибуны взорваться от восторга.

Гости из Оренбурга откровенно не успевали за перемещениями краснодарских звезд, зато начали коллекционировать желтые карточки. Финальную точку в этом ярком, но бесполезном перформансе поставил Эдуард Сперцян, который на 87-й минуте довел счет до разгромных 3:0. Уверенная победа принесла «Краснодару» 66 очков. Триумф оставил горький привкус, золото уплыло в Санкт-Петербург. «Оренбург» в итоговой таблице стал на 12-е место с 29-ю очками.

У «Краснодара» был единственный шанс, чтобы стать чемпионами: обыграть «Оренбург» и надеяться на то, что «Ростов» выиграет у «Зенита». Второе было крайне проблематично, но «Краснодару» надо было взять свои очки. Они хорошо играли, забили быстрый гол и разгромили «Оренбург». Анатолий Горсков

Удачный сезон армейцев? Судьба третьего места решалась в двух матчах. Московское дерби на поле «ВЭБ Арены» между ЦСКА и «Локомотивом» обещало стать украшением тура. «Паровозы» прибыли в гости к армейцам в статусе главных претендентов на бронзу, однако их стартовый план рассыпался в прах уже на 34-й минуте. Молодой талант ЦСКА Данила Козлов точным и хлестким ударом открыл счет в матче. Этот гол стал тяжелым нокдауном для «Локомотива», от которого команда так и не смогла оправиться. Вторая половина встречи началась для гостей с кошмара, который надолго поселится в снах Максима Ненахова. На 56-й минуте матча защитник «Локомотива» сделал срез в собственные ворота. Затем «Локомотив» попытался организовать яростный штурм, и на 69-й минуте Александр Сильянов сумел реализовать один мяч. Спасти игру «железнодорожникам» было не суждено. На 90-й минуте Данил Круговой отправил третий мяч в сетку ворот гостей, установив окончательный приговор — 3:1 в пользу ЦСКА. Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов в беседе с 360.ru назвал матч «ЦСК» — «Локомотив» одним из самых интересных в сезоне. «Армейцам долго не удавалось показать какую-то внятную атакующую игру. Они чувствовали это, а сегодня игра пошла. На подъеме сезон завершили. В принципе, ЦСКА должен был больше побед одерживать этой весной. И яркая победа на своем стадионе какой-то оптимизм внушает, если перекидывать мостик на сезон следующий», — объяснил Роганов.

«Локомотив» остался на третьем месте в чемпионате. Бронзовые медали РПЛ команде обеспечили 53 очка, ЦСКА с 51 баллами заслужила пятую позицию. Слезы «Спартака» Параллельно в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» московский «Спартак» безуспешно пытался взломать оборонительные редуты махачкалинского «Динамо». Для «красно-белых» этот матч был золотым билетом на бронзовый пьедестал, но финальный свисток зафиксировал унылый итог, 0:0. Ничья принесла «Спартаку» 52-е очко, оставив его на четвертом месте. «Динамо» с 26-ю баллами стало 14-м. Футбольный эксперт Горсков предположил, что обе команды играли с оглядкой на параллельные матчи. «Спартаку» нужно было забивать ради бронзовой медали, а «Махачкале» главное было — не проиграть. «Это они с успехом и воплотили, не дали особых шансов самой интересной команде весны 2026 года, „Спартаку“, создать момент. Единственные шансы у красно-белых появились уже в самом конце, реализовать они их не смогли», — добавил Горсков.

Кровавая баня на дне таблицы. Битва на Волге и казанская драма Настоящий футбольный триллер с элементами безжалостной спортивной порки развернулся на поле «Самара Арены», где местный клуб «Крылья Советов» принимал соседей из тольяттинского «Акрона». Кошмар для «Акрона» начался уже на 12-й минуте, когда Амар Рахманович уверенно исполнил пенальти. Не успели тольяттинцы прийти в себя, как Максим Витюгов устроил сольный бенефис, расстреляв ворота гостей на 33-й и 40-й минутах. Довершил разгром Николай Рассказов, который на 42-й минуте сделал счет совсем неприличным — 4:0. Единственным светлым пятном для «Акрона» стал точный удар Никиты Базилевского с 11-метровой отметки на 84-й минуте, слегка подсластивший пилюлю. Финальный итог матча — 4:1 в пользу «Крыльев Советов». Команда расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Акрон» же с 27-ю очками отправился в пекло стыковых поединков за право сохранить прописку в элите. «„Крылья“ сделали то, что от них хотели болельщики в условном самарском дерби. Обыграли „Акрон“, отправили своих земляков играть в стыковые матчи, а сами сохранили прописку в премьер-лиге. Вообще без шансов в первом тайме решили результат», — пояснил Анатолий Горсков.

Не меньший накал страстей кипел и на казанской «Ак Барс Арене». «Рубин» и «Пари НН» завершили встречу со счетом 2:2. Для нижегородцев, подходивших к финальному туру с 22 очками на 15-м месте, этот результат оказался приговором. «Пари НН» получил билет в Первую лигу. «Команды выдали настоящую феерию, шоу. Понятно, что „Нижний Новгород“ пытался уйти с 15-го места, но „Рубин“ не позволил это сделать. Эта игра получилась очень интересной, одна из самых ярких в туре. Матч получился одним из самых захватывающих», — счел Николай Роганов.

Сочинская грызня бензопилой и успех «Балтики» На стадионе «Фишт» клуб «Сочи» принимал грозненский «Ахмат» в матче, который уже мало что решал с турнирной точки зрения хозяев. Сочинцы смирились со своей участью заблаговременно, гарантировав себе прямой вылет в Первую лигу еще до стартового свистка финального тура. Тем не менее, черноморцы постарались своих болельщиков порадовать. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 1:1. Единственный мяч в составе сочинцев записал на свой счет Мартин Крамарич. Набрав по итогам сезона 22 очка, «Сочи» финишировал на последней, 16-й строчке турнирной таблицы.

«Ахмат» атаковал больше. Но «Сочи» доказал, что не случайно они в апреле и в мае набрали столько очков. Если бы у нас чемпионат продолжался не 30 туров, а скажем 32 или 33, я уверен, что «Сочи» бы спасся. Что они еще бы там пару побед одержали и поднялись бы в турнирные таблицы. «Сочи» вылетает в Первую лигу, но думаю, что надолго там не задержится и скоро вернется. Николай Роганов

Как московское «Динамо» испортило праздник «Балтике» В самом западном форпосте страны, на калининградской «Ростех Арене», местная «Балтика» принимала московское «Динамо». Балтийцы проводили выдающийся сезон, занимая к последнему туру высокое шестое место с 46-ю очками в активе. Столичные динамовцы, стремившиеся реабилитироваться за прошлые тактические неудачи, вышли на поле максимально заряженными. Напряженный поединок, изобиловавший жесткими стыками на флангах и острыми выпадами, завершился победой гостей из Москвы со счетом 2:1. Николай Роганов в беседе с 360.ru посчитал, что на игре «Балтики» сказался недостаточный уровень мастерства. Неудачным было и решение продать Владислава Сауся. «Но „Балтике“ все равно огромное спасибо за сезон, тренеру ее, Андрею Тулалаеву. Это было одно из самых ярких событий ушедшего уже сезона. Классное выступление», — добавил Роганов. «Динамо» же, рассказал собеседник редакции, в этом сезоне отыграло не на своем месте. «Клуб будет подниматься. Такие игроки как Цукавин, Сергеев, они должны были забивать и они это сделали», — отметил Роганов.

«Зенит» чемпион. Заслуженно? Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов отметил, что 11-й титул петербургского «Зенита» определенно заслуженный. Большую часть этого турнирного марафона на вершине таблицы уверенно шел «Краснодар». В такой ситуации преследователю требуется колоссальный запас прочности: нужно оказывать непрерывное психологическое давление на противника. «Зенит» хладнокровно шел по пятам «быков», демонстрируя поразительную выдержку на длинной дистанции. «„Зенит“ его преследовал, ждал ошибки. В предпоследнем туре, когда „Краснодар“ проиграл, „Зенит“ дождался этой ошибки и вышел на первое место. В последнем туре нужно было чисто технически обыграть „Ростов“», — объяснил Николай Роганов. Важнейшим стратегическим ходом петербуржцев стало зимнее подписание центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. «Зимой купили Дивеева, защитника, который еще и забивает. Очень хорошее приобретение. Особенно с учетом того, что со следующего сезона лимит на легионеров ужесточат. С „Зенитом“ все по делу. Если каким-то командам или болельщикам других команд не нравится чемпионство „Зенита“, седьмое за восемь последних лет — что ж, ваши команды должны обыгрывать „Зенит“. „Спартак“ не смог обыграть „Зенит“ весной, другие не смогли. Получается, что „Зенит“ заслуженно набрал очки и стал чемпионом», — констатировал Роганов.